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18:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» намерен приобрести защитника сборной Грузии Двали

По информации «Чемпионата», казанский «Рубин» заинтересован в услугах защитника польского клуба «Погонь» и сборной Грузии Лаши Двали.

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23-летний грузинский футболист имеет опыт выступления в Грузии, Латвии, Англии, Турции, Германии и Казахстане. В 2017 году игрок перешёл из павлодарского «Иртыша» в польский клуб «Погонь». В нынешнем сезоне чемпионата Польши он провёл 13 матчей и записал на своё счёт 1 гол. На счету защитника более 10 игр в составе грузинской национальной команды. Он выступает в составе сборной Грузии с 2015 года.

В начале карьеры Двали мог оказаться в петербургском «Зените». Об интересе со стороны сине-бело-голубых сообщал тренер грузинского клуба «Олимпи», за который в то время выступал Лаша.

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