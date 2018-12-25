«Рубин» намерен приобрести защитника сборной Грузии Двали

23-летний грузинский футболист имеет опыт выступления в Грузии, Латвии, Англии, Турции, Германии и Казахстане. В 2017 году игрок перешёл из павлодарского «Иртыша» в польский клуб «Погонь». В нынешнем сезоне чемпионата Польши он провёл 13 матчей и записал на своё счёт 1 гол. На счету защитника более 10 игр в составе грузинской национальной команды. Он выступает в составе сборной Грузии с 2015 года.