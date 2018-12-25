«Спартак» сообщил Р. Ерёменко, что больше на него не рассчитывает

«Чемпионат» еще три недели назад сообщил о том, что красно-белые не заинтересованы в продолжении сотрудничества с Ерёменко. Окончательное решение о расставании с 31-летним футболистом было принято на недавнем совете директоров клуба. По нашим сведениям, это связано с медицинским состоянием финна.



Ерёменко в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл только четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает в декабре 2018 года.