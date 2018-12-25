«Спартак» сообщил Р. Ерёменко, что больше на него не рассчитывает
Как стало известно «Чемпионату», руководство «Спартака» официально уведомило полузащитника Романа Ерёменко и его представителей, что московский клуб больше не рассчитывает на игрока.
Как стало известно «Чемпионату», руководство «Спартака» официально уведомило полузащитника Романа Ерёменко и его представителей, что московский клуб больше не рассчитывает на игрока.
«Чемпионат» еще три недели назад сообщил о том, что
Ерёменко в нынешнем сезоне Российской
Напомним, Еремёнко перешёл в «Спартак» в этом году, отбыв двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.