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21:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» сообщил Р. Ерёменко, что больше на него не рассчитывает

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Спартака» официально уведомило полузащитника Романа Ерёменко и его представителей, что московский клуб больше не рассчитывает на игрока.

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Источник: РИА "Новости"
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«Чемпионат» еще три недели назад сообщил о том, что красно-белые не заинтересованы в продолжении сотрудничества с Ерёменко. Окончательное решение о расставании с 31-летним футболистом было принято на недавнем совете директоров клуба. По нашим сведениям, это связано с медицинским состоянием финна.

Ерёменко в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл только четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает в декабре 2018 года.

Напомним, Еремёнко перешёл в «Спартак» в этом году, отбыв двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

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