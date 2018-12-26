Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрозиноне
Милан
Футбол. Зарубежный
15:30
Фулхэм
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Ювентус
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Парма
Все события
Фоторепортажи
37Performance Сup: с валенком, балалайкой и в футболке «Спартака»
9Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО. Фото с места событий
00:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Шляхтин: Рассчитываем, что новичков у «Крыльев Советов» будет не менее восьми

Министр спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал о задаче команды на остаток сезона, а также комплектовании в зимнее трансферное окно.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Задача на сегодняшний день одна — сохранение прописки в Премьер-лиге. Она должна быть комфортной, мы не должны попасть в стыки. На сегодня это основная задача, её понимают все.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Надеюсь, игроки, которые придут в зимнее трансферное окно, заметно изменят состав команды, усилят её. Думаю, это будут два-три человека, которых мы приобретём, а остальных, как обычно, возьмём в аренду до конца сезона. Но этот класс игроков будет уже другой.

Мы рассчитываем, что новичков будет не менее восьми. В каждую линию, вратарскую также, потому что Конюхов попросился в другой клуб. Новички будут российскими игроками. Максимум будет один иностранец", — приводит слова Шляхтина телерадиокомпанияТЕРРА.

Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
ФСБ задержала одного из лидеров фанатских группировок!
МЧМ по хоккею с участием сборной России стартует в Канаде
Шипулину до сих пор стыдно за эстафету на ОИ в Ванкувере
Дзюба обвинил владельца «Спартака» в своем уходе из клуба
Чемпион мира объяснил, почему у Украины так много побед в боксе
Как «Краснодар» изменится зимой. Останется ли Ари?
Клопп заявил, что не думает о новом контракте с «Ливерпулем»
СМИ: Неймар надеется вернуться в «Барселону» и постоянно звонит
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь