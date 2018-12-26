Шляхтин: Рассчитываем, что новичков у «Крыльев Советов» будет не менее восьми

Источник: РИА "Новости"

«Задача на сегодняшний день одна — сохранение прописки в Премьер-лиге. Она должна быть комфортной, мы не должны попасть в стыки. На сегодня это основная задача, её понимают все.

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Надеюсь, игроки, которые придут в зимнее трансферное окно, заметно изменят состав команды, усилят её. Думаю, это будут два-три человека, которых мы приобретём, а остальных, как обычно, возьмём в аренду до конца сезона. Но этот класс игроков будет уже другой.