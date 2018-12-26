Дзюба обвинил владельца «Спартака» в своем уходе из клуба

«Спартак» плохо относится к воспитанникам. Я ушел, потому что Леонид Арнольдович Федун прошел мимо меня на базе, когда надо было продлить контракт. Я должен был встретиться с ним лично и обсудить детали нового соглашения. А потом он просто прошел мимо. Деньги? Вранье, — подчеркнул Дзюба.