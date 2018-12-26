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00:43 (мск), источник: Газета.Ру

Дзюба обвинил владельца «Спартака» в своем уходе из клуба

Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба рассказал, по какой причине ушел из московского «Спартака», передает «Евроспорт».

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Источник: РИА "Новости"
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Форвард заявил, что покинул красно-белых из-за владельца столичного клуба Леонида Федуна.

«Спартак» плохо относится к воспитанникам. Я ушел, потому что Леонид Арнольдович Федун прошел мимо меня на базе, когда надо было продлить контракт. Я должен был встретиться с ним лично и обсудить детали нового соглашения. А потом он просто прошел мимо. Деньги? Вранье, — подчеркнул Дзюба.

Напомним, что игрок национальной команды является воспитанником академии «Спартака». Окончательно ушел от красно-белых он в 2015 году.

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