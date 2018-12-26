Дзюба обвинил владельца «Спартака» в своем уходе из клуба
Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба рассказал, по какой причине ушел из московского «Спартака», передает «Евроспорт».
Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба рассказал, по какой причине ушел из московского «Спартака», передает «Евроспорт».
Форвард заявил, что покинул
«Спартак» плохо относится к воспитанникам. Я ушел, потому что Леонид Арнольдович Федун прошел мимо меня на базе, когда надо было продлить контракт. Я должен был встретиться с ним лично и обсудить детали нового соглашения. А потом он просто прошел мимо. Деньги? Вранье, — подчеркнул Дзюба.
Напомним, что игрок национальной команды является воспитанником академии «Спартака». Окончательно ушел от