10 лет за мошенничество: Глушакова подводят под статью

Источник: РИА "Новости"

Адвокат жены Дениса Глушакова Дарьи — Сергей Жорин — заявил, что футболист вывел с семейных счетов 170 млн руб. вопреки постановлению суда.

Напомним, Никулинский районный суд Москвы принял решение заморозить имущество и счета обоих супругов на время бракоразводного процесса. Пока происходит раздел совместно нажитого имущества, никто не имеет права переводить средства на свои личные счета и таким образом уменьшать состояние, которое предстоит поделить с бывшим супругом.

Однако, по словам Жорина, Глушаков нашел способ отправить крупную сумму денег на некий подконтрольный ему счет.

«В Никулинский суд поступили официальные ответы из банка “Открытие” о том, что Глушаков 6 августа вывел из совместно нажитого имущества 140 млн рублей, а 7 августа еще 30 млн рублей на подконтрольные ему счета. Это может являться серьезным доказательством, с которым мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении по данным фактам уголовного дела», — цитирует адвоката ТАСС.

Также Жорин заявил, что такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество, за которое футболисту грозит реальный срок.

«У нас и раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 млн рублей. Мы об этом уже говорили, — подчеркнул юрист в комментарии “СЭ”. — Какое наказание ждет Глушакова? Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Выведенной суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с 1 млн рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим».

Пункт 4 статьи 159 Уголовного кодекса России «Мошенничество» действительно подразумевает лишение свободы на срок до десяти лет. Кроме того, преступника наказывают серьезным штрафом.

Однако это не единственная проблема капитана «Спартака» на данный момент.

Супруга Дарья обвинила его в угрозах жизни и отнесла в полицию заявление. По ее словам, футболист требует, чтобы она отказалась от иска о разделе имущества, и готов причинить ей вред, чтобы не платить алименты.

Чуть позже в сети появилась аудиозапись якобы телефонного разговора Глушакова с женой, в которой присутствовали некоторые угрозы.

«Естественно, он хочет уйти от финансовых обязательств. Покажите мне хоть одного, кто хочет платить алименты, — приводит слова Дарьи “Пятый канал”. — Многие говорят, что аудиозаписи с угрозами поддельные? Нет, это не поддельные, это его слова. Он периодически угрожает, постоянно какие-то звонки, все время пишет на диктофон, причем нас всех. Все по суду, я хочу по закону. Это он подкупает, закупает — уже куда только ни обращался, кому только ни звонил, какие деньги ни предлагал. Ему важно, чтобы не было алиментов, которые мне полагаются по суду. Он готов просто чуть ли не “заказывать” меня. Он готов на все: и детей забрать, хотя они ему не нужны».

После подачи заявления футболиста вызвали на допрос в полицию. Об его результатах пока не сообщается. Дарья утверждает, что Глушаков раньше бил ее.

«Он меня избил 4 августа. Побои были. В заявлении все написано», — заверила женщина.

Сам Глушаков в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым назвал все происходящее провокацией.

«Большой футбол — это большие деньги, ни для кого не секрет. Существует группа людей, обиженных на меня за подписанный контракт со “Спартаком”. Они хотели заработать на этом, но у них не вышло. А я уверен, что они замешаны и в том, что происходит на стадионе, и с женой. Дарья в данной ситуации — игрушка, а кто-то сидит и джойстиком управляет. Ей просто мозг запутали, запудрили, вот она и ведет себя таким образом. Наверное, Дарья сидела в каких-то компаниях и рассказывала, какие зарплаты, где и что у нас», — предположил футболист.

То, что вышло, конечно, получилось некрасиво. Мы поругались на повышенных тонах. Конечно, мне стыдно. Мне 31 год. Ко мне приезжала мама и говорила: «Откуда ты знаешь столько слов?» Денис Глушаков

Свои слова по телефону, которые Дарья восприняла как угрозы жизни, капитан «Спартака» назвал вырванными из контекста:

«То, что вышло, конечно, получилось некрасиво. Мы поругались на повышенных тонах. Конечно, мне стыдно. Мне 31 год. Ко мне приезжала мама и говорила: “Откуда ты знаешь столько слов?” Мама ни разу не слышала, как я ругаюсь. Из этих аудионарезок видно, что я разговариваю не только с Дарьей. Там есть слова “вы”, “вас” — это не просто так было сказано. Фразы и слова были вырваны из контекста».

Также Глушаков опроверг слова Дарьи о том, что он якобы угрожал ей, а также нанес телесные повреждения.

«Я никогда не поднимал на нее руку. У нас могли быть конфликты. Мы хватали друг друга за руки. Какое смещение позвоночника?».