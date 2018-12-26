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14:44 (мск), источник: Р-Спорт

Адвокат: Глушаков украл у своих детей 170 миллионов рублей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Никулинский суд Москвы, который рассматривает дело по бракоразводному процессу капитана «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги, отказался приобщать банковскую выписку о выводе 170 миллионов рублей со счетов спортсмена.

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Источник: РИА "Новости"

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, сообщил, что суд посчитал, что выведенные средства были совместно потрачены супругами в браке.

По сути, с согласия суда, у детей Глушакова украли 170 миллионов рублей. Мы обязательно будем обжаловать данное решение.
Сергей Жорин
Адвокат, представляющий интересы Дарьи Глушаковой

«Сегодня суд принял крайне странное решение, отказав нам в удовлетворении законного ходатайства об уточнении исковых требований… По сути, с согласия суда, у детей Глушакова украли 170 миллионов рублей. Мы обязательно будем обжаловать данное решение», — цитирует слова Жорина РАПСИ.

Кроме того, в среду суд удовлетворил ходатайство представителей Глушакова и перевел рассмотрение процесса о разделе имущества супругов в закрытый режим.

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Раздел имущества

В начале декабря супруга Глушакова Дарья подала на мужа заявление, в котором пожаловалась на угрозы «в связи с бракоразводным процессом». По ее словам, супруг требует отказаться от иска о разделе имущества.

На развод подал сам футболист. Изначально иск был зарегистрирован в суде в Ростовской области, но потом его передали для рассмотрения по месту жительства — в Москву. В рамках процесса счета и имущества спортсмена были арестованы. По данным СМИ, Денис и Дарья поженились в 2010 году. У них две дочери: в 2011 году родилась Валерия, в 2016-м — Александра.

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