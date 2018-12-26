Адвокат: Глушаков украл у своих детей 170 миллионов рублей

Источник: РИА "Новости"

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, сообщил, что суд посчитал, что выведенные средства были совместно потрачены супругами в браке.

По сути, с согласия суда, у детей Глушакова украли 170 миллионов рублей. Мы обязательно будем обжаловать данное решение. Сергей Жорин Адвокат, представляющий интересы Дарьи Глушаковой

«Сегодня суд принял крайне странное решение, отказав нам в удовлетворении законного ходатайства об уточнении исковых требований… По сути, с согласия суда, у детей Глушакова украли 170 миллионов рублей. Мы обязательно будем обжаловать данное решение», — цитирует слова Жорина РАПСИ.

Кроме того, в среду суд удовлетворил ходатайство представителей Глушакова и перевел рассмотрение процесса о разделе имущества супругов в закрытый режим.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Раздел имущества

В начале декабря супруга Глушакова Дарья подала на мужа заявление, в котором пожаловалась на угрозы «в связи с бракоразводным процессом». По ее словам, супруг требует отказаться от иска о разделе имущества.