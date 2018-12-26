Адвокат: Глушаков украл у своих детей 170 миллионов рублей

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, сообщил, что суд посчитал, что выведенные средства были совместно потрачены супругами в браке.
По сути, с согласия суда, у детей Глушакова украли 170 миллионов рублей. Мы обязательно будем обжаловать данное решение.
Сергей ЖоринАдвокат, представляющий интересы Дарьи Глушаковой
«Сегодня суд принял крайне странное решение, отказав нам в удовлетворении законного ходатайства об уточнении исковых требований… По сути, с согласия суда, у детей Глушакова украли 170 миллионов рублей. Мы обязательно будем обжаловать данное решение», — цитирует слова Жорина РАПСИ.
Кроме того, в среду суд удовлетворил ходатайство представителей Глушакова и перевел рассмотрение процесса о разделе имущества супругов в закрытый режим.
В начале декабря супруга Глушакова Дарья подала на мужа заявление, в котором пожаловалась на угрозы «в связи с бракоразводным процессом». По ее словам, супруг требует отказаться от иска о разделе имущества.
На развод подал сам футболист. Изначально иск был зарегистрирован в суде в Ростовской области, но потом его передали для рассмотрения по месту жительства — в Москву. В рамках процесса счета и имущества спортсмена были арестованы. По данным СМИ, Денис и Дарья поженились в 2010 году. У них две дочери: в 2011 году родилась Валерия, в 2016-м — Александра.