В «Оренбурге» посмеялись над новостью о приглашении Карреры
Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин смехом ответил на новость, что команду может возглавить бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, передает Sport24.
Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин смехом ответил на новость, что команду может возглавить бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, передает Sport24.
26 декабря стало известно о приходе в клуб агента Марко Трабукки, который находится с Каррерой в дружеских отношениях.
«Каррера в “Оренбурге”?!
Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год.
Под его руководством