В «Оренбурге» посмеялись над новостью о приглашении Карреры

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

26 декабря стало известно о приходе в клуб агента Марко Трабукки, который находится с Каррерой в дружеских отношениях.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

«Каррера в “Оренбурге”?! Ха-ха, это шутки новогодние какие-то? Впервые об этом слышу», — сказал Столыпин.

Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год.