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15:53 (мск), источник: Газета.Ру

В «Оренбурге» посмеялись над новостью о приглашении Карреры

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин смехом ответил на новость, что команду может возглавить бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, передает Sport24.

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26 декабря стало известно о приходе в клуб агента Марко Трабукки, который находится с Каррерой в дружеских отношениях.

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«Каррера в “Оренбурге”?! Ха-ха, это шутки новогодние какие-то? Впервые об этом слышу», — сказал Столыпин.

Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год.

Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России.

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