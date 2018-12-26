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22:44 (мск), источник: Р-Спорт

Адвокат: Матч Кокорина и Мамаева с администрацией СИЗО не состоится

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Футбольного матча между командой заключённых в лице футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и командой администрации СИЗО не состоится и не планировалось, сообщила адвокат Татьяна Стукалова на своей странице.

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В понедельник заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева заявила РИА Новости, что футболисты Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО «Бутырка» футбольный матч, оба игрока рассказали правозащитникам, что идея им нравится.

«Никакого футбольного матча между командой заключённых в лице Кокориных, Мамаева и Протосавицкого с командой администрацией СИЗО не состоится и не планировалось», — написала Стукалова на своей странице в Instagram.

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Она добавила, что предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого окончено.

Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Недавно им продлили срок заключения под стражей, и Новый год друзья точно встретят в СИЗО. На рассмотрение в суд дело планируют направить в январе.

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