Адвокат: Матч Кокорина и Мамаева с администрацией СИЗО не состоится

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В понедельник заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева заявила РИА Новости, что футболисты Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО «Бутырка» футбольный матч, оба игрока рассказали правозащитникам, что идея им нравится.

«Никакого футбольного матча между командой заключённых в лице Кокориных, Мамаева и Протосавицкого с командой администрацией СИЗО не состоится и не планировалось», — написала Стукалова на своей странице в Instagram.

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Она добавила, что предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого окончено.

Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.