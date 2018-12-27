Главные задачи на зиму. «Спартак»
Из всех клубов претендентов на золото
Из всех клубов претендентов на золото
Фронт предстоящих работ у клуба безграничен, так или иначе он затрагивает все аспекты: адаптацию тренера, ментальность коллектива, психологию отдельных игроков, глубокие тактические моменты и, конечно же, физику. Кононову фактически нужно строить новую команду, поскольку в ноябре он повлиять толком ни на что не мог и обходился
Если выделять из перечисленного главный пункт, то, пожалуй, особенно бережно нужно подойти к вопросу психологии. Многие последние беды «Спартака» случались как раз
Отдельно стоит вынести пункт о Глушакове, который как раз сильно влияет на общее эмоциональное состояние и фактор наличия/отсутствия дополнительного внешнего давления. Раз уж клуб определился с тем, что Денис команде необходим и ради него можно повоевать с агрессивно настроенной частью болельщиков, то необходимо привести за зиму капитана в такой порядок, чтобы со спортивной точки зрения его нахождение в составе не вызывало никаких вопросов.
Если же во время сборов станет окончательно ясно, что Глушаков не тянет и не вернётся на чемпионский уровень, придётся как минимум усаживать его в далёкий резерв, как максимум — искать вариант с трудоустройством.
Первую важную покупку «Спартак» уже сделал, приобретя на проблемный левый фланг обороны бразильца Айртона. Только важно понимать, что от молодых бразильцев, приезжающих в чемпионат России прямиком с родины, в первые полгода можно ничего не дождаться. Но хорошо, что трансфер осуществлён до января — планомерная работа на сборах должна ускорить адаптацию.
Другие дорогостоящие покупки «Спартаку» лучше отложить до лета. Весной команда не будет играть в еврокубках, и прямо сейчас имеющийся состав нужно примерять на чемпионат России, а не на Лигу Европы и тем более не на Лигу чемпионов.
Другие трансферы понадобятся лишь в случае ухода
Работа в данном направлении «Спартаку» сейчас даже нужнее, чем в обратном. Это тот самый случай, когда команду можно сделать сильнее, расставшись с рядом футболистов, а не приобретая новичков.
Если оставить за скобками Ещенко и молодых представителей «Спартака-2», не игравших осенью, но добавить Айртона, то у
С фамилиями, названными нашими источниками, хочется согласиться, но с оговорками.
Джано — тонкий, умный и очень техничный футболист, но по созидательным функциям дублирует Ханни, с точки зрения интенсивности и действий в обороне даже хуже. Также приходится учитывать вопрос здоровья. Попов — возрастной легионер, подходящий для контратакующего футбола, но неуютно чувствующий себя при минимуме пространства. В оптимальной кадровой ситуации он не будет иметь постоянной роли и проиграет конкуренцию.
Самедов — настоящий профессионал, тихий и спокойный, не станет выражать недовольство
А наименее очевидным видится уход Боккетти. Важный момент: не факт, что Жиго успеет восстановиться и набрать форму к первому туру. Ещё более важный момент: в этом самом первом туре «Спартаку» предстоит встретиться с «Краснодаром», а Кутепов дисквалифицирован
По понятным причинам может уйти также Ерёменко, хотя этот вопрос может затянуться — чувствуются нотки сомнения у главного тренера. Не исключены аренды Тимофеева и Ломовицкого (или Ташаева, но вряд ли стоит отпускать сразу двоих, уже перебор).
А вот Комбарова «Спартаку» лучше сохранить, поскольку Айртон на первых порах может поплыть, а Мельгарехо для Кононова — правый нападающий.
«Спартаку» важно подойти максимально готовым уже к марту, поскольку друг за другом команде предстоит сыграть с «Краснодаром», «Динамо» и «Зенитом», а потом совершить выезд в Грозный. По итогам этого отрезка, куда войдёт ещё и ответный матч на Кубок с «Уралом», и станет во многом ясно, на что будет претендовать команда и есть ли будущее у Кононова.
Поэтому времени на подготовку вроде бы много, но на самом деле его нет — метаться нельзя, необходимо с первого же дня двигаться по чёткому вектору. Определить основную игровую схему, костяк, главные козыри, начать целенаправленную работу по устранению недостатков.
Перечислять эти недостатки большого смысла нет — их в игре