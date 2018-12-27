Главные задачи на зиму. «Спартак»

Источник: Чемпионат.com

Самое важное

Фронт предстоящих работ у клуба безграничен, так или иначе он затрагивает все аспекты: адаптацию тренера, ментальность коллектива, психологию отдельных игроков, глубокие тактические моменты и, конечно же, физику. Кононову фактически нужно строить новую команду, поскольку в ноябре он повлиять толком ни на что не мог и обходился кризис-менеджментом. В качестве начального базиса у него сейчас есть лишь мастерство футболистов.

Если выделять из перечисленного главный пункт, то, пожалуй, особенно бережно нужно подойти к вопросу психологии. Многие последние беды «Спартака» случались как раз из-за внутренних противоречий и постоянного эмоционального напряжения. Сильные футболисты в команде есть, их более чем достаточно. Важно сделать так, чтобы они во время сборов работали с огромным желанием, получили мощнейшую мотивацию и поверили в идеи главного тренера. И, конечно же, снова стали дружной семьёй, устойчивой к воздействию любых факторов.

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Отдельно стоит вынести пункт о Глушакове, который как раз сильно влияет на общее эмоциональное состояние и фактор наличия/отсутствия дополнительного внешнего давления. Раз уж клуб определился с тем, что Денис команде необходим и ради него можно повоевать с агрессивно настроенной частью болельщиков, то необходимо привести за зиму капитана в такой порядок, чтобы со спортивной точки зрения его нахождение в составе не вызывало никаких вопросов.

Если же во время сборов станет окончательно ясно, что Глушаков не тянет и не вернётся на чемпионский уровень, придётся как минимум усаживать его в далёкий резерв, как максимум — искать вариант с трудоустройством.

Трансферы «на вход»

Первую важную покупку «Спартак» уже сделал, приобретя на проблемный левый фланг обороны бразильца Айртона. Только важно понимать, что от молодых бразильцев, приезжающих в чемпионат России прямиком с родины, в первые полгода можно ничего не дождаться. Но хорошо, что трансфер осуществлён до января — планомерная работа на сборах должна ускорить адаптацию.

Другие дорогостоящие покупки «Спартаку» лучше отложить до лета. Весной команда не будет играть в еврокубках, и прямо сейчас имеющийся состав нужно примерять на чемпионат России, а не на Лигу Европы и тем более не на Лигу чемпионов.

Имеющаяся обойма вполне подходит для решения максимальных задач, хотя для баланса и стабильности кое-какие корректировки и обновления, конечно, не помешали бы.

Во-первых, пригодится мобильный и современный игрок в среднюю линию, умеющий бороться, разрушать, двигать мяч и обострять. Зобнина и Фернандо может не хватить, уровень Глушакова нельзя гарантировать. Если вернётся за фиксированную сумму обратного выкупа Гулиев — замечательно, вопрос закроется.

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Во-вторых, нужно хорошенько задуматься о правом фланге защиты. Опытный Ещенко выбыл до конца контракта, ставка будет сделана на молодого Рассказова, но, как он себя проявит, никто не знает. Пока Николай хорошие матчи чередует со слабыми. С другой стороны, покупать статусного новичка в эту зону тоже нежелательно, иначе дорога для талантливого воспитанника окажется перекрытой. Но и надеяться на Петковича в качестве подмены — не лучший вариант.

Другие трансферы понадобятся лишь в случае ухода кого-то из ведущих футболистов. Если вдруг найдётся покупатель на Адриано, а бразилец захочет уехать, то, само собой, потребуется новый нападающий. Вопрос трансфера Бакаева, считаю, не приоритетный. Торопиться с его возвращением из аренды необязательно.

Трансферы «на выход»

Работа в данном направлении «Спартаку» сейчас даже нужнее, чем в обратном. Это тот самый случай, когда команду можно сделать сильнее, расставшись с рядом футболистов, а не приобретая новичков.

Если оставить за скобками Ещенко и молодых представителей «Спартака-2», не игравших осенью, но добавить Айртона, то у красно-белых получится 23 полевых футболиста уровня основного состава на весну. Для двух внутренних турниров столько попросту не нужно. Обойму лучше ужать до 18−20, отпустив игроков, которые не будут получать практику.

С фамилиями, названными нашими источниками, хочется согласиться, но с оговорками.

Джано — тонкий, умный и очень техничный футболист, но по созидательным функциям дублирует Ханни, с точки зрения интенсивности и действий в обороне даже хуже. Также приходится учитывать вопрос здоровья. Попов — возрастной легионер, подходящий для контратакующего футбола, но неуютно чувствующий себя при минимуме пространства. В оптимальной кадровой ситуации он не будет иметь постоянной роли и проиграет конкуренцию.

Самедов — настоящий профессионал, тихий и спокойный, не станет выражать недовольство из-за непопадания в состав и тем более плести интриги. Однако фланговые позиции в команде перегреты — и если Александр хочет стабильно играть, то найти новый клуб в его интересах. Хотя есть и обратная сторона вопроса: Кононов сам выражал желание делать ставку на опыт, а контракт Самедова всё равно истекает по окончании сезона. Теоретически его можно было бы сейчас и не трогать.

А наименее очевидным видится уход Боккетти. Важный момент: не факт, что Жиго успеет восстановиться и набрать форму к первому туру. Ещё более важный момент: в этом самом первом туре «Спартаку» предстоит встретиться с «Краснодаром», а Кутепов дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек. Поэтому красно-белым стоит ещё раз всё взвесить, взять Боккетти в Катар и там сравнить его с Маминым и Гапоновым. А вот летом уход итальянца был бы уже точно оправдан. Нет смысла держать его, имея в обойме Жиго, Джикию и Кутепова, каждый из которых молод, амбициозен и хочет играть всегда.

По понятным причинам может уйти также Ерёменко, хотя этот вопрос может затянуться — чувствуются нотки сомнения у главного тренера. Не исключены аренды Тимофеева и Ломовицкого (или Ташаева, но вряд ли стоит отпускать сразу двоих, уже перебор).

А вот Комбарова «Спартаку» лучше сохранить, поскольку Айртон на первых порах может поплыть, а Мельгарехо для Кононова — правый нападающий.

Футбольные вопросы

«Спартаку» важно подойти максимально готовым уже к марту, поскольку друг за другом команде предстоит сыграть с «Краснодаром», «Динамо» и «Зенитом», а потом совершить выезд в Грозный. По итогам этого отрезка, куда войдёт ещё и ответный матч на Кубок с «Уралом», и станет во многом ясно, на что будет претендовать команда и есть ли будущее у Кононова.