Промес хочет вернуться в «Спартак» на правах аренды

Не исключён вариант, при котором 26-летний футболист перейдёт в стан красно-белых на правах аренды до конца нынешнего сезона. В трансфере заинтересован сам Промес. При этом «Севилья» готова отпустить хавбека.



Напомним, Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью» в конце августа. За несколько месяцев в составе новой команды полузащитник принял участие в 14 матчах испанской Примеры, в которых не отметился результативными действиями.



Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. С красно-белыми он завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/17, после чего команда одержала победу в матче за Суперкубок страны с «Локомотивом».