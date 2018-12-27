Промес хочет вернуться в «Спартак» на правах аренды
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Севильи» Квинси Промес может вернуться в московский «Спартак» спустя всего полгода после перехода в испанский клуб.
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Севильи» Квинси Промес может вернуться в московский «Спартак» спустя всего полгода после перехода в испанский клуб.
Не исключён вариант, при котором 26-летний футболист перейдёт в стан
Напомним, Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью» в конце августа. За несколько месяцев в составе новой команды полузащитник принял участие в 14 матчах испанской Примеры, в которых не отметился результативными действиями.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. С