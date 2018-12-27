Итоги осенней части сезона-2018/19. «Рубин» затаился перед рывком?

Источник: Советский спорт

ТРИ ЛУЧШИХ ИГРОКА

Сесар НАВАС

Статистика: 17 матчей.

Рубин упорно зовет его Цезарь Навас. 38-летний центральный защитник выше вратаря Ивана Коновалова (196 см против 191). Он единственный из казанцев сыграл все 17 матчей чемпионата России от звонка до звонка.

Капитан Рубина ключевое звено в командах Курбана Бердыева уже почти десять лет. Без него не было бы чемпионства-2009, кубка России, а Ростов два года назад точно не дошел бы до Лиги чемпионов и не обыграл бы Баварию.

Навас редко вступает в единоборства и стелется в подкатах, но по умению читать игру он один из лучших в премьер-лиге.

Сердар АЗМУН

14 матчей, 4 гола + 4 передачи.

Вдохновленный атмосферой (но не своей игрой) чемпионата мира, иранский нападающий ворвался в свой очередной чемпионат России дублем в ворота Краснодара. В следующих семи матчах он сделал три голевые передачи. А затем снова стал забивать победные голы Азмун записал в матчах против Крыльев Советов и Урала.

Даже когда Сердару не удавалось отличиться, он оставался прима-форвардом Рубина, который постоянно терроризировал оборону соперника.

Егор СОРОКИН

14 матчей, 4 гола.

Выходя на поле в паре с Сезаром Навасом, Егор Сорокин растет, как на дрожжах. Он уже заслужил вызов в сборную России и даже успел дебютировать в главной команде страны в матче с Чехией 10 сентября.

За Рубин Сорокин забил четыре мяча и все они стали архиважными! В шестом туре он сравнял счет в гостевой игре с Ростовом. В 12-м туре Егор спас свою команду на второй компенсированной минуте, а ведь Спартак уже готовился праздновать победу в Казани. Сорокин к тому времени был на поле всего 5 секунд. И, наконец, 9 декабря на стадионе Санкт-Петербург Сорокин забил два гола Зениту и Рубин выиграл у лидера чемпионата 2:1!

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Дмитрий ПОЛОЗ

15 матчей, 3 гола.

В первых семи турах нападающий сборной России отличился трижды. Его голы принесли Рубину победу над Енисеем, ничьи с ЦСКА и Динамо. Однако после 15 сентября как отрезало. Ни забитых мячей, ни голевых передач. Думается, Бердыев ждет от форварда более результативной игры.

ПРОРЫВ

Хорен БАЙРАМЯН

15 матчей, 1 гол.

Этого полузащитника Бердыев привез с собой из Ростова. Хорен старается оправдать доверие и является своеобразным ветром перемен. Но не всегда излишнее рвение идет на пользу команде. В гостевой игре с Арсеналом Байрамян не забил пенальти, и казанцы едва успели вырвать ничью. Нередко ошибки Хорена приводили к пропущенным мячам. Однако Бердыев упорно продолжает ставить полузащитника в основной состав, а доверие такого мэтра дорогого стоит.

ЛУЧШАЯ ПОКУПКА

Иван КОНОВАЛОВ

12 матчей, 9 (пропущенных) голов.

Если верить сайту transfermarkt.ru, Иван достался Рубину бесплатно. 24-летний высокий (191 см) вратарь родился в Балашихе Московской области, а в большой футбол отправился из академии ФК Спартак Москва.

Коновалов успел поиграть за молодежку пермского Амкара (2013/14), СКЧФ Севастополь, клуб ПФЛ Астрахань (вторая половина сезона-2014/15), а также в Сербии и Белоруссии.

В воротах Рубина Иван появился в пятом туре после травмы основного вратаря Сослана Джанаева и отыграл 12 встреч без замен и особых претензий со стороны тренеров. Однако в заключительном перед перерывом матче с Зенитом пост № 1 внезапно доверили воспитаннику питерского футбола Егору Бабурину и Рубин победил лидера на выезде 2:1.

Опять же, по информации transfermarkt.ru, стоимость Коновалова возросла до 2 миллионов евро.

ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЧ

17-й тур. Зенит Рубин 1:2

Голы: Паредес, 59 (пен.) Сорокин, 7, 50.

Это была встреча имени Курбана Бердыева. По ударам Зенит превзошел гостей 20−6, по угловым 8−2, а по владению мячом 77 на 23 процента. Но победил Рубин! Прежде всего за счет удачного появления в воротах Бабурина (до этого он не имел практики в премьер-лиге в этом сезоне), а также правильно выбранной тактики. Два гола (и оба головой!) забил центральный защитник Сорокин.

Многие после питерской встречи вспоминали игру Барселона Рубин, которая состоялась 20 октября 2009 года. Звездные хозяева с Месси, Ибрагимовичем, Пике, Дани Алвесом, Хави и Иньестой по ударам перестреляли соперника 24−3, по угловым 11−1, а с победой с Ноу Камп уехал Бердыев со своими бойцами.

ХУДШИЙ МОМЕНТ

Посещаемость домашних матчей. Если летом, сразу после чемпионата мира казанцы и гости города шли на футбол с удовольствием (13 884 зрителя на игре с Краснодаром, 23 840 с Зенитом, 26 531 с ЦСКА), то по мере приближения холодов эти цифры таяли, как весенний снег. Апофеозом стали 3 282 зрителя на красавце 45-тысячнике Казань Арене на игре с Динамо 30 ноября.

Учитывая, что Рубин дома сыграл со всеми лидерами, прогнозы на конец чемпионата России по посещаемости не утешительные.

Еще одним кошмаром для клуба стал переход Ильзата Ахметова в ЦСКА в июле 2018 года в качестве свободного агента. Денег за него Рубин не получил.

УПУЩЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

16-й тур. Рубин Динамо 1:1

Голы: Луценко, 69 (автогол) Грулев, 86.

30 ноября Рубин принимал Динамо. В середине второго тайма нападающий гостей Евгений Луценко срезал мяч в свои ворота, и хозяева повели. Однако, имея серьезное преимущество, Рубин упустил победу. Огорчил хозяев 19-летний Вячеслав Грулев, опыт игры которого в премьер-лиге до визита в Казань исчислялся одной минутой.

РОЛЬ ТРЕНЕРА

Все команды Бердыева тренерские. В Рубин он вернулся в июне 2017 года. Сезон ушел на то, чтобы разобрать завалы, оставленные предыдущим наставником.

А в сезоне-2018/19 уже видна тренерская рука. Рубин пропускает меньше гола за матч, ведь именно игру в обороне Бердыев считает фундаментом строения новой команды.

Почти половину из своих 17 голов Рубин забил после стандартных положений. Фишку, когда при подаче углового игроки атакующей команды кучкуются во вратарской, сковывая действия вратаря и вынуждая туда же идти опекунов, они начали тренировать еще в прошлом сезоне. А в этом так казанцы забили Динамо, Ростову и первый гол Зениту.

Есть еще один вариант: группа игроков Рубина стартует к воротам соперника буквально с одного квадратного метра.

Все уже знают, как атакует Рубин, только никто пока не нашел противоядия.

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