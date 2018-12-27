«Спартак» получил предложения по Адриано от двух китайских клубов
«Спартак» получил два официальных предложения от китайских клубов по поводу продажи нападающего Луиса Адриано.
«Спартак» получил два официальных предложения от китайских клубов по поводу продажи нападающего Луиса Адриано.
Как сообщает Gauchazh, будущее бразильского футболиста будет определено в ближайшие дни.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Интернасьонал» хочет арендовать Адриано и надеется, что форвард согласится на уменьшение зарплаты ради возвращения в Бразилию. Позже Адриано опроверг слухи о его возможном уходе из стана
31-летний игрок является воспитанником «Интернасьонала». В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате России, стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. «Спартак» после 17 туров занимает в турнирной таблице