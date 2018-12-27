«Спартак» получил предложения по Адриано от двух китайских клубов

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Gauchazh, будущее бразильского футболиста будет определено в ближайшие дни.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Интернасьонал» хочет арендовать Адриано и надеется, что форвард согласится на уменьшение зарплаты ради возвращения в Бразилию. Позже Адриано опроверг слухи о его возможном уходе из стана красно-белых.