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12:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» получил предложения по Адриано от двух китайских клубов

«Спартак» получил два официальных предложения от китайских клубов по поводу продажи нападающего Луиса Адриано.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Gauchazh, будущее бразильского футболиста будет определено в ближайшие дни.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Интернасьонал» хочет арендовать Адриано и надеется, что форвард согласится на уменьшение зарплаты ради возвращения в Бразилию. Позже Адриано опроверг слухи о его возможном уходе из стана красно-белых.

31-летний игрок является воспитанником «Интернасьонала». В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате России, стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. «Спартак» после 17 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги четвёртое место.

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