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12:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» объявил о переходе воспитанника «Спартака» Пантелеева

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил о переходе из московского «Спартака» полузащитника Владислава Пантелеева.

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С 22-летним воспитанником красно-белых заключено соглашение на три с половиной сезона — до лета 2022 года. За новую команду футболист будет выступать под номером 8.

В нынешнем сезоне Пантелеев выступал в Футбольной национальной лиге в составе «Спартака-2». В 20 матчах первенства хавбек записал на свой счёт 10 голов, три из которых забил с пенальти. За главную команду московского клуба Владислав успел провести две встречи. Также он успел поиграть за юношеские и молодёжные сборные России.

«Рубин» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 25 очков. «Спартак» (28) располагается на четвёртой строчке.

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