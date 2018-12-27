«Рубин» объявил о переходе воспитанника «Спартака» Пантелеева
Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил о переходе из московского «Спартака» полузащитника Владислава Пантелеева.
Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил о переходе из московского «Спартака» полузащитника Владислава Пантелеева.
С 22-летним воспитанником
В нынешнем сезоне Пантелеев выступал в Футбольной национальной лиге в составе «Спартака-2». В 20 матчах первенства хавбек записал на свой счёт 10 голов, три из которых забил с пенальти. За главную команду московского клуба Владислав успел провести две встречи. Также он успел поиграть за юношеские и молодёжные сборные России.
«Рубин» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской