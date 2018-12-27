«Рубин» объявил о переходе воспитанника «Спартака» Пантелеева

С 22-летним воспитанником красно-белых заключено соглашение на три с половиной сезона — до лета 2022 года. За новую команду футболист будет выступать под номером 8.



В нынешнем сезоне Пантелеев выступал в Футбольной национальной лиге в составе «Спартака-2». В 20 матчах первенства хавбек записал на свой счёт 10 голов, три из которых забил с пенальти. За главную команду московского клуба Владислав успел провести две встречи. Также он успел поиграть за юношеские и молодёжные сборные России.



«Рубин» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 25 очков. «Спартак» (28) располагается на четвёртой строчке.