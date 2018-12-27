Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
26.12
Торино3
Эмполи0
Футбол. Зарубежный
26.12
СПАЛ0
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
26.12
Брайтон & Хоув1
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
26.12
Интер1
Наполи0
Футбол. Зарубежный
26.12
Уотфорд1
Челси2
Все события
Фоторепортажи
15«ЦСКА, вперед», дабл-дабл Клайберна и 11 победа армейцев
10Антон Шипулин. Кадры карьеры
12:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Севилья» ищет Промесу варианты на российском рынке. И это не только «Спартак»

По информации «СЭ», «Севилья» рассматривает вопрос о возможном трансфере форварда Квинси Промеса — игрока готовы продать на российском рынке.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

При этом испанцы готовы к диалогу не только с клубом, из которого пришел Промес, но и с другими — «Локо», «Зенитом», «Краснодаром». Вопрос возможного возвращения в «Спартак» зависит от условий — на бесплатную аренду «Севилья» не готова. (Сергей Егоров).

Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков на допросе в полиции такого наговорил!
Промес больше не нужен "Севилье"
Месси и Криштиану дешевеют. И не только они
Канада устроила Дании жесточайшую порку на молодежном ЧМ
Главные задачи на зиму. Московский «Спартак»
СМИ: Промес хочет вернуться в «Спартак» на правах аренды
«Аталанта» прервала восьмиматчевую победную серию «Ювентуса»
Буффон продлит контракт с «ПСЖ»
Анчелотти: Кулибали оскорбляли, в следующий раз мы уйдем с поля
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь