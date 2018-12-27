«Севилья» ищет Промесу варианты на российском рынке. И это не только «Спартак»

При этом испанцы готовы к диалогу не только с клубом, из которого пришел Промес, но и с другими — «Локо», «Зенитом», «Краснодаром». Вопрос возможного возвращения в «Спартак» зависит от условий — на бесплатную аренду «Севилья» не готова. (Сергей Егоров).