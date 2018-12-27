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13:44 (мск), источник: ТАСС

Список кандидатов на пост президента РФС будет обнародован в период с 14 по 16 января

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Информация о кандидатах, выдвинутых на пост президента Российского футбольного союза (РФС), будет обнародована в период с 14 по 16 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

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Источник: РИА "Новости"

19 декабря пост президента РФС покинул Виталий Мутко, исполняющим обязанности главы организации был назначен Сергей Прядкин. Заявочная компания завершится 13 января. Выборы президента РФС пройдут 22 февраля.

«Члены Российского футбольного союза выдвигают кандидатов на пост президента РФС на заседаниях своих управленческих органов, — сказали в пресс-службе. — Напомним, что официально кандидаты должны подать соответствующий пакет документов в избирательный комитет РФС не позднее 13 января. Соответственно, вся совокупная информация об этом будет обнародована избиркомом в период с 14 по 16 января».

Ранее сообщалось, что Федерации футбола Башкортостана, Пермского края, Татарстана, Мордовии и Томской области выдвинули на пост президента РФС кандидатуру председателя совета директоров петербургского «Зенита» Александра Дюкова.

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