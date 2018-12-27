Список кандидатов на пост президента РФС будет обнародован в период с 14 по 16 января

«Члены Российского футбольного союза выдвигают кандидатов на пост президента РФС на заседаниях своих управленческих органов, — сказали в пресс-службе. — Напомним, что официально кандидаты должны подать соответствующий пакет документов в избирательный комитет РФС не позднее 13 января. Соответственно, вся совокупная информация об этом будет обнародована избиркомом в период с 14 по 16 января».