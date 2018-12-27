Кто на сбор, а кто на Кубок Матч Премьер. Все о зимнем перерыве клубов РПЛ
«Советский спорт» — о графике клубов
«Советский спорт» — о графике клубов
Куда и когда: Катар (21 — 28 января), (неизвестно), (неизвестно)
Первый официальный матч в новом году: 1/16 Лиги Европы (14 февраля).
Команда Сергея Семака едва не упустила первое место в чемпионате России, перед паузой в РПЛ питерцы проиграли «Рубину» (0:1). Главный тренер продолжает расхлебывать кашу за предшественниками, играя теми, кто у него есть.
Первый сбор в Катаре, где встретится с «Ростовом», «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках Кубка Матч Премьер. Больше всего интригует, кто же из немыслимого числа футболистов «Зенита» будет продан/отдан в аренду, а кто наоборот пополнит состав
Куда и когда: Эстепона, Испания (9 — 22 января), Марбелья, Испания (29 января — 6 февраля), база «Четук» (7 — 13 февраля)
Первый официальный матч в новом году: 1/16 Лиги Европы (14 февраля).
На последней игровой неделе «Краснодар» мог оказаться максимально высоко (на первом месте в РПЛ) и упасть очень низко (не выйти в
Куда и когда: Кампоамор, Испания (все даты будут известны после НГ)
Первый официальный матч в новом году: 18-й тур РПЛ против «Арсенала» (дата не определена).
Несмотря на мощнейший матч против «Реала» (3:0) ЦСКА попрощался с еврокубками. Теперь у молодой и перспективной команды остался только чемпионат России. Поэтому можно сосредоточиться на планомерной подготовке к нему в излюбленном Кампоаморе. Одна из интриг зимней паузы — купят ли
Куда и когда: ОАЭ (9 — 16 января), Катар (19 — 29 января), Белек, Турция (2 — 12 февраля)
Первый официальный матч в новом году: 1/8 Кубка России против «Урала» (23 — 24 февраля).
Безвольно вылетев из Лиги Европы, «Спартак» Олега Кононова ушел на новогодние праздники грустным. Проблемы с составом, движуха вокруг Дениса Глушакова, полупустые трибуны — какая из историй полыхнет ярче другой в новом году? Неофициально
Куда и когда: Катар (14 — 29 января), Марбелья, Испания (4 — 19 февраля)
Первый официальный матч в новом году: 1/8 Кубка России против «Рубина» (23 — 24 февраля).
Проваливший Лигу чемпионов «Локомотив»
Куда и когда: Белек, Турция (4 — 17 января), (22 января — 2 февраля), (7 — 21 февраля)
Первый официальный матч в новом году: 1/8 Кубка России против «Локомотива» (23 — 24 февраля).
Грохнув «Зенит», «Рубин» ворвался на шестое место в лиге, отодвинув назад «Ростов». С одной стороны, Курбан Бердыев медленно запрягает, и результаты говорят сами за себя. С другой, казанцы быстро никогда быстро и долго не ездили. Часть игроков точно покинут «Рубин» этой зимой, плюс не совсем понятна судьба лидеров вроде Сердара Азмуна. Что будет с ними?
Куда и когда: Катар (21 — 28 января), (неизвестно), (неизвестно)
Первый официальный матч в новом году: 1/8 Кубка России против «Краснодара» (23 — 24 февраля).
Как и предполагалось, «Ростову» не хватило ресурса. Поразительный старт и скомканный уход на перерыв — вот что будет обдумывать Валерий Карпин в течение праздников. Зимой ростовчане рискуют лишиться нескольких ключевых футболистов,
Куда и когда: Турция (15 — 27 января), (??? — 22 февраля), (неизвестно), база «Ахмат» (до возобновления сезона)
Первый официальный матч в новом году: 18-й тур РПЛ против «Рубина» (3 марта).
Рашид Рахимов снова выстраивает интересную команду. Для переделки скучнейшей команды в импульсивного забияку тренеру опять потребуется время. Раньше у него получалось неплохо, а если зимой в Грозный переберется Денис Глушаков, то следить за чеченским клубом в весенней части сезона станет в разы интереснее.
Куда и когда: Пафос, Кипр (11 — 24 января), (29 января — 9 февраля), (12 — 22 февраля)
Первый официальный матч в новом году: 1/8 Кубка России против «Спартака» (23 — 24 февраля).
Одно из главные открытий сезона наравне с «Оренбургом». Дмитрий Парфенов снова выстроил приличную играющую команду, смешав старых лидеров вроде Эрика Бикфалви с лидерами новыми — Ильей Жигулевым, Юрием Бавиным и Андреем Панюковым. Качественная подготовка к ответной кубковой встрече против «Спартака» может преподнести сюрприз. Тем более что в этом сезоне «Урал» спартаковцам не проигрывает.
Куда и когда: Белек, Турция (10 — 22 января), (26 — 7 февраля), (11 — 22 февраля)
Первый официальный матч в новом году: 1/8 Кубка России против «Арсенала» (23 — 24 февраля).
Возможно самый интересный (из-за новизны) тренер
Куда и когда: Белек, Турция (12 — 23 января), (27 января — 8 февраля), (12 — 22 февраля)
Первый официальный матч в новом году: 1/8 Кубка России против «Оренбурга» (23 — 24 февраля).
После ухода Олега Кононова и замены его на Игоря Черевченко дела у туляков в гору не пошли. Команда стала еще более куражной и неуправляемой, по четыре гола в ворота «Оренбурга» и «Зенита» и пять от «Краснодара» и «Ахмата» это доказывают. Если «Арсенал» в зимнюю паузу потеряет спартаковца Зелимхана Бакаева, дела будут еще хуже. И можно упасть в зону стыков.
Куда и когда: Турция (12 — 24 января), (27 января — 8 февраля), (11 — 23 февраля)
Первый официальный матч в новом году: 18-й тур РПЛ против «Уфы» (3 марта).
Москвичи продолжают тонуть. Возможно с эмоциональной точки зрения им здорово поможет обновленный стадион и переезд на свое историческое место обитания. Химкинская эпоха «Динамо» закончена. Вдруг «ВТБ Арена Парк» даст команде Дмитрия Хохлова дополнительные 8−10 очков?
Куда и когда: ОАЭ (14 — 28 января), Турция (31 января — 13 февраля), (17 — 28 февраля)
Первый официальный матч в новом году: 18-й тур РПЛ против «Локомотива» (3 марта).
Падение «Крыльев» продолжается. Самарцы поразительно успешны против «Ростова» (оба раза — 1:0), и на этом все. На днях появились слухи, что «КС» могут арендовать Ломовицкого и Тимофеева у «Спартака».
Куда и когда:
Первый официальный матч в новом году: 18-й тур РПЛ против «Динамо» (3 марта).
После того как Дмитрий Кириченко возглавил «Уфу», дела пошли в гору. Результаты пока оставляют желать лучшего, но появилась дисциплина и стабильность. Именно это было утеряно после ухода Сергея Семака. Что ждет клуб весной? Необходимо сохранить место в элите, чтобы регион выделил деньги на новый стадион с крышей и натуральным полем.
Куда и когда: Турция (с
Первый официальный матч в новом году: 18-й тур РПЛ против «Оренбурга» (3 марта).
«Анжи» все больше напоминает «Томь» двухлетней давности. Разве что в составе махачкалинцев нет ребят с причудливыми фамилиями вроде Гвинейского. У дагестанского клуба нет денег на аренду поля, самолеты и зарплаты игрокам. Магомед Адиев всячески рассказывает всем о проблемах клуба, но помощи пока нет. Лига обещала помочь «Анжи» доиграть сезон до конца, переведено уже 8 миллионов рублей (долг сократился до 220). Не исключено, что весной за команду будут выступать футболисты молодежки.
Куда и когда: Анталья, Турция (15 — 24 января), (27 января — 7 февраля), (10 — 21 февраля)
Первый официальный матч в новом году: 18-й тур РПЛ против «Ростова» (3 марта).
Креативная
Доха, Катар
21 января, 20:00 «Спартак» — «Ростов»
22 января, 20:00 «Зенит» — «Локомотив»
25 января, 18:30 «Зенит» — «Спартак»
25 января, 21:30 «Ростов» — «Локомотив»
28 января, 20:00 «Ростов» — «Зенит»
29 января, 20:00 «Спартак» — «Локомотив»