Итоги осени. «Краснодар»: второе место, плей-офф Лиги Европы и чудо-воспитанники

Источник: Reuters

ТРИ ЛУЧШИХ ИГРОКА

Виктор КЛАССОН, полузащитник

Статистика: 24 матча, 8 голов, 5 передач.

Самый мощный сезон Виктора Классона. После ухода Федора Смолова швед стал главной звездой в атаке «Краснодара». Во всех турнирах Классон забил 8 голов, это лучший показатель в команде, столько же только у Ари. Возможно сейчас многопрофильность Виктора достигла пика и летом на волне успеха он уедет в Европу. Несмотря на третий сезон в «Краснодаре», швед продолжает прогрессировать, при каждом тренере. К тому же Классон уже стал лидером сборной Швеции, и это в 26 лет!

АРИ, нападающий

Статистика: 14 матчей, 8 голов, 4 передачи.

После возвращения из «Локомотива» Ари не только получил российский паспорт и громко отметил это в интернете, но и в очередной раз перезапустил карьеру. Казалось, что форвард точно поедет с ярмарки и не останется в «Краснодаре». Но по факту Ари нашел общий язык с Мурадом Мусаевым, тренер его быстро многому научил. Нападающий стал чаще подыгрывать партнерам, сваливаться на фланг и даже отрабатывать в обороне.

Александр МАРТЫНОВИЧ, защитник

Статистика: 25 матчей.

Белорус стал настоящим открытием. Александр Мартынович круто заменил Андреаса Гранквиста, стал новым капитаном «Краснодара» и провел все матчи без замен, он такой единственный. Мартынович теперь ведущий защитник «быков», он совершает крайне мало результативных ошибок. Александр провел только 45 по-настоящему провальных минут, в первом тайме против «Севильи» он не успевал страховать Фьолусона и качественно работать в своей зоне. Если вычесть этот тайм, Мартынович — один из лучших центральных защитников лиги.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Кристиан КУЭВА, полузащитник

Статистика: 23 матча.

Креативный перуанец не может найти себя в краснодарских кружевах. Мусаев постоянно дает новичку игровое время, но стабильным игроком основы Кристиана Куэву назвать нельзя. Стилистически он отлично подходит «Краснодару», но на поле часто именно его можно назвать худшим. По качеству передач и реализации. Самоотдача у Куэвы топовая, и хорошо, что затянувшуюся адаптацию хавбека с лихвой перекрывают успехи партнеров. Куэва обошелся «Краснодару» в 8 миллионов евро. Пока кажется, что за футболиста в несколько раз переплатили.

ПРОРЫВ

Иван ИГНАТЬЕВ и Магомед-Шапи СУЛЕЙМАНОВ, нападающий и полузащитник

Статистика: 20 матчей, 6 голов, 2 передачи и 16 матчей, 5 голов.

В этом году 19-летние воспитанники «Краснодара» стремительно выходят на лидирующие позиции. Теперь матч «быков» без появления Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова сложно представить. Игнатьев потихоньку замещает Федора Смолова и все чаще заставляет думать, что через пару лет лучшим форвардом России станет именно он. Сулейманов шокирует все больше, на данный момент он самый скорострельный футболист команды, Магомед-Шапи забивает каждые 46 минут. Мощь!

ЛУЧШАЯ ПОКУПКА

Урош СПАЙИЧ, защитник

Статистика: 21 матч.

Серб мало играл на чемпионате мира, но кого это волновало, если «Краснодар» приобрел защитника еще до начала турнира? Чаще всего именно Спайич играет вместе с Мартыновичем, их связка довольно успешная. Урош отвечает за борьбу на скорости, а Мартынович читает игру и действует на опережение и подстраховке. Спайич не относится к забивным защитникам, он весьма простой, но надежный игрок. Для «Краснодара» с фонтаном в атаке не помешает затычка в обороне. Во многом благодаря игре Спайича Мартынович круто прибавил. Взаимовыручка!

ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЧ

Лига Европы. Групповой этап. «Краснодар» — «Севилья» — 2:1

Голы: Каборе, 43 (в свои ворота), Перейра, 72, Окриашвили, 88.

Это что-то из разрядов фантастики. Большую часть матча атаковал «Краснодар», команда могла забивать и четыре и пять голов, но подводила реализация. Затем на какое-то время инициативу перехватила «Севилья» и на классе вынудила «Краснодар» ошибиться. Но все как в сказке — выше Торнике Окриашвили и забил через себя на последних минутах важнейшего матча. Как окажется позже, именно благодаря этой победе «Краснодар» сохранил второе место в группе Лиги Европы и пробился в плей-офф турнира. Показательный матч, где все было за «Краснодаром». Этот подход способен вынести мощных европейских представителей.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

ХУДШИЙ МОМЕНТ

Ничья с «Уфой» и второе место к перерыву

Игра 17-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1) стала худшей в исполнении «Краснодара» в этом году. Морально истощенная команда не смогла обыграть аутсайдера и выйти на первое место к перерыву в чемпионате России. Не так критично скажете вы. Но как важно с точки зрения самоопределения! Вырос ли «Краснодар», сделал ил качественный шаг вперед? Он действительно борется за чемпионство или чудом находится на втором месте и отстает от «Зенита» всего на одно очко? Займи «Краснодар» первое место к перерыву, обсуждали бы команду намного больше. Кто знает, может и ВГИК перестал бы шутить, что успехи команды никто не видит в упор.

РОЛЬ ТРЕНЕРА