Памяти хрупкого гения
Пять лет назад не стало Ильи Цымбаларя.
Пять лет назад не стало Ильи Цымбаларя.
Юрий ГОЛЫШАК
О смерти Илюши я узнал на реке Квай. Помню, прорезался интернет в моей избушке среди камышей — и выпорхнула эта новость. Господи!
Я так и держал эту страничку перед глазами.
Пересматривал время спустя негромкие похороны у стадиона «Черноморец», на которые мало кто добрался из России. На футбольные шарфы, привязанные к ручке гроба, синенький и красный. Вот
Плачущие седые мужики с букетами роз.
Как проводили из команды
Все понятно, вырваться было сложно. Самый конец декабря, у всех билеты. Елки. Но хотели бы — добрались, Одесса не Арктика. Спросите у Ледяхова, он знает.
Останавливаю видео, не досмотрев до конца.
***
Мы столько раз с ним разговаривали — сейчас перебираю эти заметки, и поражаюсь! Нынче на интервью к Дзюбе записываться надо за год. Просишь у
Прежде к лучшему футболисту страны когда хочешь, тогда и приезжай. Если и надо было договариваться — лишь с ним самим. Главное, чтоб не был обижен. Звезды 90-х читали «Спорт-Экспресс» с лупой. Были простодушны и обидчивы. Оскорблялись самыми невинными фразами.
Помню, после
— Да ты што, *****, пишиш?
Я вздрогнул. Повесил трубку, не дожидаясь кульминации.
— Это Трахтэнбэрг, это Трахтэнбэрг!
Московские обижались интеллигентнее. Помню, внезапно надулся на
В подтверждении раздобыл
Кто б мог подумать, что вот этот двухметровый красавец Андрей Иванов, пахнущий духами даже после тренировки, обладатель самых элегантных костюмов в Москве, кодируется от пьянства с 20 лет? А закончив с футболом, развязал так развязал. Так, что остановился только на Перепечинском кладбище.
Цымбаларь не обижался ни на кого. Интервью не любил, считая пустой тратой времени — а расходовать время красиво Илья умел. Ох, как умел.
Никакой очереди из корреспондентов к этому парню, лучшему футболисту страны, не существовало. Хорошо, если напрашивался
Но всем известный лукавый чертик в глазах его
Хотя были в истории газеты и другие случаи — нацелились одновременно на бывшего президента Ельцина два корреспондента: теннисный Федяков и
Но Ельцин обвел вокруг пальца того и другого — скончался тем же вечером. Обесценив лиловость синяков.
***
Нам с «клиентом» повезло несколько больше.
Мы с Кружковым сидели на
Вот, например, история, как отчислил нашего героя Олег Иванович из «Спартака». Команда укатила на турецкий сбор, Цымбаларь остался куковать в Москве.
В умении пестро проводить вечера Романцев не уступал Цымбаларю. Таким вот можжевеловым вечером огляделся Олег Иванович вокруг. Окликнул администратора:
—
— Так же вы ж его отчислили.
— Я? — возмутился Олег Иванович. — Быть такого не может! Ильюшенька мой любимец! Срочно найти и вернуть. Это
Возликовавший в Москве Цымбаларь сделал невозможное — за ночь долетел до Турции. На тренировке стоял в общем ряду — пока не наткнулся на него тяжелым глазом Олег Иванович. Утро главного тренера было кислым. Так себе утро.
— А ты что здесь делаешь? — с глухим раздражением уточнил Романцев. — Я же тебя отчислил. Ступай отсюда, родной.
Цымбаларь поплелся за нераспакованным еще баулом. Ушел из «Спартака» на сей раз окончательно.
Благодаря Цымбаларю родилась, получается, рубрика «Персона» в футбольном приложении «СЭ». А уж из приложения вылупился «Разговор по пятницам».
За это тоже спасибо, Илья. Буду в Одессе — зайду на кладбище.
***
У меня была куча интервью с Цымбаларем, просто куча. Помню, как приехал к нему в ЦИТО. Илья
Помню, вручил как гостинец номер популярного тогда журнала «Спортклуб». Только протянул — тут же перехватил его сынишка Алик. Всмотрелся в обложку.
— Узнаешь? — спросил Илья.
— Алень! — выпалило дитя.
Эх, времена были.
— О, узнал, — зафиксировал
Помню, под бинтом во все колено угадывались рубцы трехдневной давности. Пусть и со снятыми швами.
Подходил Новый год. Вот прямо как сейчас. Точно помню елку в углу.
— 96-й я тоже на костылях встречал, — вспомнил вдруг Цымбаларь. — Ты знаешь, сколько у человека менисков?
Я задумался.
—
Цымбаларь посмотрел на меня со смятением: шучу? Нет?
— Четыре! — сам же не удержал паузу. — Два внешних и два внутренних. Мне вот два внешних уже отпилили. Зато два осталось! Еще сыграем!
Я кивнул восторженно. Еще как сыграем. Спросил только — что ж лучшего футболиста страны не отправят в Германию? Неужели на таких коленках экономят?
— Так в Германии мне и напороли. Я с самого начала хотел в Москве оперироваться, но «Спартак» настоял: только Германия. Хотя знаю, что в Бельгии много операций запороли. Вот и со мной так вышло: немец так сделал, что проблемы пошли. Уже в ЦИТО наши дорезали и почистили колено. Я часто думаю: почему Горлукович на поле убивается, люди ногу побоятся туда сунуть, куда он голову подставит — и до 36 лет ни единого перелома? А я вон сколько костылей поменял?
— Вывод?
— А нет вывода. Ему повезло, мне — нет. Вот первая травма как случилась? Меня даже не бил никто! Резковато повернул ногу, небольшой щелчок. Может, трещина. Доиграл сезон, прошел всю Лигу чемпионов. Никаких проблем. Потом первая тренировка в Тарасовке на снегу — нога поехала, колено заклинило. Сразу на операцию. Вторая история почти такая же — не было одного удара! Все сразу накопилось — бесконечные падения, удары… Да и сам наш чемпионат, на льду начинаем, в болоте заканчиваем. Я вот что понял: главное — не начать жалеть себя. Вот это самое последнее. Одессит должен быть оптимистом.
— Как и мастером падать в штрафной.
— Если ставят пенальти — что ж не упасть? С Камеруном на чемпионате мира поймал я судью, что скрывать. Красиво же вышло. Мне после этого Сергей Хусаинов сказал: «Можешь как угодно падать — не поставлю даже штрафной». Да и другие стали меньше на мне ставить. Обидно.
***
Тогда же Илья рассказывал, как только из газет узнавал про интерес «Реала» и «Ро-мы». Разводил руками:
— А
— Нервирует?
— Вообще нет.
Тогда, должно быть, еще не случилось знаменитого контакта с представителями «Лацио», которым бесхитростный Илюша заявит:
— Если поеду — только с Никифоровым.
— Ну и чудак, — пожали плечами итальянцы.
Так и остался в «Спартаке». Кстати говоря, должны были они с Никифоровым оказаться в московском «Динамо» у Валерия Газзаева. Валерий Георгиевич был вне себя:
— Человек из клуба слил информацию в «Спартак» — те перехватили в последний момент.
Шпионы были уже тогда.
***
В
Забыв о себе, Цымбаларь кидался на помощь корреспонденту. Разжевывал дружелюбно, что и такое бывает:
— В «Локомотиве» не принят «индивидуальный подход» — ты либо подходишь этой команде, либо нет. Все строится на силовой борьбе и длинных передачах. Я не вписался. Было постоянное ощущение дискомфорта! Я думаю так, команда — иначе. Хочу отдать короткую, а наш футболист ждет длинную. Как принято в «Локомотиве». Еще и бегать требуют как лошадь. Я в жизни столько не носился. Мы с Семиным оба ошиблись. В то же время Газзаев снова в «Динамо» звал — но у него еще тяжелее. Сплошной атлетизм. Это совсем не по мне.
Чуть замкнувшийся в себе Цымбаларь оказался в «Анжи», где очень скоро из игрока был переименован в «вице-президента». Так и завязал с футболом. Потому что никто не звал. Ноль предложений.
***
Сколько б мы не сделали интервью с Цымбаларем — осталась недосказанность. Поэтому и расспрашиваю людей, видевших его в другой жизни. Вот добрался до бывшего владельца клуба «Нижний Новгород» Алексея Гойхмана. Тот
— Накануне самого важного матча, против «Волги», вызываю Цымбаларя в кабинет. Он одну от другой прикуривает, мне тоже неприятно. Говорю: «Илюха,
— Что?
— Вот и я гляжу: «Что?» — «Да подправим, увидишь. Порвем мы эту “Волгу”!» — «Свободен…».
— Чем кончилось?
— Порвали — 4:0! Я не знаю, что делала команда эти два дня, — но «Волги» видно не было. Одна команда бегала и играла, а вторая стояла и не могла понять, что происходит.
— Что ж вы Цымбаларя выгнали?
— Я не выгонял! Илья исчез — нашел его, в первый раз помог. Второй раз не удалось. Я очень хотел, чтоб Цымбаларь работал у нас тренером. Для меня он стал почти родным человеком…
***
Я помню его интонации. Глаза. Улыбку. Помню мягкую работу с мячом — даже нет, не работу.
Помню его квартиру на Кутузовском. Кто в ней сейчас? Знают ли нынешние жильцы, кого видели эти стены?
Мне он казался крошечным, хрупким гением — хотя никаким «маленьким», конечно же, не был. Почти 180. Просто сновал на фоне богатырей — то рядом с Титовым или Никифоровым, то поблизости Онопко и Ледяхов. Как не выглядеть малышом?
Однажды непременно доеду до Одессы — если пустят, конечно. Оставлю конфетки на могиле прекрасного парня. В смерть которого верю и не верю. Пока записан его номер в телефонной книжке — он
Он переждет — и скоро вернется.