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11:43 (мск), источник: ТАСС

Генеральный директор ФК «Анжи» Флегонтов покинул свой пост

ТАСС, 28 декабря. Олег Флегонтов покинул пост генерального директора махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что Флегонтов покинул клуб по собственному желанию.

«ФК “Анжи” благодарит Олега Юрьевича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.

«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. Как ранее сообщил ТАСС главный тренер клуба Магомед Адиев, «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства РПЛ и начал частичное погашение долгов по заработной плате перед игроками.

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