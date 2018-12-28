Генеральный директор ФК «Анжи» Флегонтов покинул свой пост
ТАСС, 28 декабря. Олег Флегонтов покинул пост генерального директора махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом сообщает
ТАСС, 28 декабря. Олег Флегонтов покинул пост генерального директора махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом сообщает
Отмечается, что Флегонтов покинул клуб по собственному желанию.
«ФК “Анжи” благодарит Олега Юрьевича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.
«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. Как ранее сообщил ТАСС главный тренер клуба Магомед Адиев, «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства РПЛ и начал частичное погашение долгов по заработной плате перед игроками.