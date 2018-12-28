Итоги осени. «Локомотив»: провал в Европе, никакой Смолов и контракт Фернандеша

Источник: РИА "Новости"

ТРИ ЛУЧШИХ ИГРОКА

Антон МИРАНЧУК, полузащитник

Статистика: 24 матча, 8 голов, 1 передача.

Продолжается прошлогодний прогресс. Хотя в этом сезоне роль Антона Миранчука была Юрием Семиным немного пересмотрена. Из футболиста разгоняющего атаки из глубины и действующего вторым темпом, Антон превратился в более умного футболиста с точки зрения позиционной игры. Антон Миранчук теперь играет на фланге чаще, иногда меняется с братом местами и вообще осваивается в новой роли. В первой половине сезона он даже затмил брата Алексея и вернулся в сборную России. Его чутье в голевых ситуациях — что-то волшебное.

Алексей МИРАНЧУК, полузащитник

27 матчей, 4 гола, 5 передач.

Алексей выглядел не так ярко, как брат, но сравнивать их по футбольным качествам неправильно. Второго Миранчука мы привыкли расценивать как более искусного выдумщика. Роль Алексея по сравнению с прошлым сезоном не изменилась, но и шага вперед он не сделал. В некоторых матчах, как против «Ростова» (2:1), он показал, что способен играть ложную «девятку». И играть ее хорошо. Но Семин предпочитает использовать Алексея все-таки в привычной роли креативного полузащитника.

Гжегож КРЫХОВЯК, полузащитник

24 матча, 1 гол, 4 передачи.

С первого матча за «Локомотив» класс поляка не поддается сомнению. Гжегож Крыховяк прекрасен в работе с мячом, его скорость мышления выше, чем у многих партнеров. Но он не только стал хорошим связующим веществом между обороной и атакой. Крыховяк несколько раз вынужденно играл в защите, чем снимал головную боль Семина и помогал команде во время травм Чорлуки и Хеведеса. Крыховяк зарекомендовал себя как большой европейский футболист, именно такие игроки позволяют командам развиваться и становится сильнее, для этого он и переходил в «Локо». Пока всеобщего прорыва не произошло, но вдруг он случится весной?

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РАЗОЧАРОВАНИЕ

Федор СМОЛОВ, нападающий

14 матчей, 3 гола, 1 передача.

Переход Федора Смолова в «Локомотив» преподносился как мощное укрепление атакующей линии под Лигу чемпионов. Но покупка себя не оправдала. Конечно нельзя не учесть травму плеча, из-за которой Федор сыграл только в трех еврокубковых матчах из шести, но он скудно выглядит даже в РПЛ. Смолов все еще не может найти себе место на поле, он выпадает из игры «Локо». Кажется, Семин невнятно использует сильные стороны нападающего в попытках загнать его в свою систему координат. Смолов постоянно оторван от полузащиты и вынужден в одиночку бороться за мяч. В «Краснодаре» его окутывали партнеры, это позволяло не только менять позиции, чаще оказываться в штрафной и бить, но и как можно реже участвовать в силовой борьбе. За Смолова «Локомотив» заплатил 9 миллионов евро, и пока эти деньги не отбились.

ПРОРЫВ

Дмитрий, БАРИНОВ полузащитник

20 матчей, 1 гол, 2 передачи.

Дмитрий Баринов уже сыграл больше матчей (20 против 19), чем за весь прошлый сезон. Травма Александра Коломейцева и перевод Антона Миранчука выше позволили Семину чаще использовать бокс-ту-бокс хавбека. Баринов повзрослел и стал опытнее. Дмитрий по заданию Семина умело превращается в лишнего игрока там где нужно: можно в опорной зоне, а можно под нападающими. 22-летний полузащитник перерос уровень молодежной сборной, где был одним из лидеров. Теперь Дмитрий всерьез может рассчитывать на вызов Станислава Черчесова, нужно лишь еще чаще появляться на поле, прибавить в дисциплине (уже 8 желтых карточек, в прошлом сезоне только 4) и стабильности.

ЛУЧШАЯ ПОКУПКА

Гжегож КРЫХОВЯК

Не покупка конечно. «Локомотив» арендовал Крыховяка у «ПСЖ» с правом выкупа за 12 миллионов евро. Выкуп состоится обязательно, ведь поляк провел необходимые для сделки 10 матчей. Сомневаться в целесообразности этого трансфера не приходится. Крыховяк очень быстро стал практически незаменимым футболистом середины, когда надо помогал на позиции защитника и участвовал в важных голах («Крыльям Советов», «Динамо», «Анжи» и «Галатасараю»).

ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЧ

¼ финала Кубка России. Первый матч. «Локомотив» — «Рубин» — 1:0

Гол: Чорлука, 54.

Конечно кто-то помнит важную победу «Локо» над ЦСКА (1:0), но в той игре команда Семина не была похожа на ту, что в прошлом сезоне выносила каждого из топ-соперников хотя бы раз. Зато образцово-показательную встречу железнодорожники недавно провели против «Рубина». Вот там был типичный «Локомотив»: измучили, забили, не позволили отыграться и разрушить свою установку. А ведь когда против тебя команда Курбана Бердыева — это всегда большие проблемы. «Рубин» в этом сезоне сам из кого хочешь выпьет всю кровь. А получилось наоборот.

ХУДШИЙ МОМЕНТ

Вылет из еврокубков

Не самая сложная группа в ЛЧ («Галатасарай», «Шальке», «Порту»), в которой «Локо» оказался последним. Вылет из еврокубков стал логичным концом начала, положенного «Атлетико» еще в прошлогодней Лиге Европы. В 2018 году «Локомотив» проиграл в еврокубках шесть матчей подряд, триумфального возвращения в Лигу чемпионов не случилось. Скорее наоборот. До последних минут последнего матча в группе против «Шальке» москвичи имели шанс протиснуться в Лигу Европы, но умудрились уступить полурезервному составу немотивированного соперника.

УПУЩЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

«Шальке» — «Локомотив» — 1:0

Гол: Шопф, 90+1.

А разве есть что-то ужаснее? Матч «Локомотива» против «Шальке» больше походил на мучения и тяготы, команда Семина не смогла найти в себе сил, чтобы сделать важный рывок. Третье место в группе ЛЧ было безвольно отдано «Галатасараю», который в параллельном матче против «Порту» (2:3) боролся за место в ЛЕ изо всех сил. Футбольный бог наградил турок, которые больше стремились к победе. Они едва не вырвали ничью против лидера группы, тогда как «Локомотив» за 90 минут сподобился только на хоум-ран от Игоря Денисова. Вылет из еврокубков нанес «Локомотиву» не только финансовый и репутационный, но и профессиональный вред. Вторую часть сезона чемпион России вынужден задыхаться во внутренних турнирах. Это неинтересно болельщикам и футболистам.

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РОЛЬ ТРЕНЕРА

Это по-прежнему тренерская команда. Юрий Семин все еще олицетворяет «Локомотив», как бы этого не хотели клубные менеджеры. Всю осень главный тренер жаловался на невозможность грамотно подготовить игроков к сезону, паршивый календарь и подходящие к концу трудовые соглашения (пример — контракт Мануэл Фернандеш, о нем Семин говорил почти на каждой пресс-конференции) с нужными ему футболистами.

ЛУЧШЕЕ В СОЦСЕТЯХ

Презентация Лиги чемпионов

«Локо» не было в Лиге чемпионов 14 лет. По случаю возвращения в турнир клубная медиа-служба при помощи профессионалов сняла серию коротких роликов, где салун из вестернов — это ЛЧ, а заходящие в него ковбои — футболисты «Локо». В роликах есть тонкие аллегории (Лука Модрич в роли раздающего карты), подколы (гол, не пустивший «Спартак» в ЛЧ) и большая пушка Эдера.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iK-0FyuHexo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦИТАТА

Одной не обойдется. Самое сочное из «Локомотива» в буквах за эти полгода — пятая глава из книги Юрия Семина «Локомотив». Возвращение на пьедестал". В ней тренер откровенно рассказывает о проблемных взаимоотношениях с гендиректором «Локомотива» Ильей Геркусом и спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом. Несколько выдержек:

«Расхождения во взглядах на тренерскую работу, которой я посвятил более 30 лет и чего-то, думаю, в ней добился, с президентом клуба шли не на пользу делу».

«И если говорить о спортивном блоке, в приобретении игроков окончательное слово не может быть за спортивным директором и даже за президентом, если только он не владелец этого клуба, не содержит его на собственные деньги. Решение должно приниматься коллегиально».