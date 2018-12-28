Итоги осени. «Локомотив»: провал в Европе, никакой Смолов и контракт Фернандеша
Корреспондент «Советского спорта» — о слабой осени действующего чемпиона России.
Корреспондент «Советского спорта» — о слабой осени действующего чемпиона России.
Антон МИРАНЧУК, полузащитник
Статистика: 24 матча, 8 голов, 1 передача.
Продолжается прошлогодний прогресс. Хотя в этом сезоне роль Антона Миранчука была Юрием Семиным немного пересмотрена. Из футболиста разгоняющего атаки из глубины и действующего вторым темпом, Антон превратился в более умного футболиста с точки зрения позиционной игры. Антон Миранчук теперь играет на фланге чаще, иногда меняется с братом местами и вообще осваивается в новой роли. В первой половине сезона он даже затмил брата Алексея и вернулся в сборную России. Его чутье в голевых ситуациях —
Алексей МИРАНЧУК, полузащитник
27 матчей, 4 гола, 5 передач.
Алексей выглядел не так ярко, как брат, но сравнивать их по футбольным качествам неправильно. Второго Миранчука мы привыкли расценивать как более искусного выдумщика. Роль Алексея по сравнению с прошлым сезоном не изменилась, но и шага вперед он не сделал. В некоторых матчах, как против «Ростова» (2:1), он показал, что способен играть ложную «девятку». И играть ее хорошо. Но Семин предпочитает использовать Алексея
Гжегож КРЫХОВЯК, полузащитник
24 матча, 1 гол, 4 передачи.
С первого матча за «Локомотив» класс поляка не поддается сомнению. Гжегож Крыховяк прекрасен в работе с мячом, его скорость мышления выше, чем у многих партнеров. Но он не только стал хорошим связующим веществом между обороной и атакой. Крыховяк несколько раз вынужденно играл в защите, чем снимал головную боль Семина и помогал команде во время травм Чорлуки и Хеведеса. Крыховяк зарекомендовал себя как большой европейский футболист, именно такие игроки позволяют командам развиваться и становится сильнее, для этого он и переходил в «Локо». Пока всеобщего прорыва не произошло, но вдруг он случится весной?
Федор СМОЛОВ, нападающий
14 матчей, 3 гола, 1 передача.
Переход Федора Смолова в «Локомотив» преподносился как мощное укрепление атакующей линии под Лигу чемпионов. Но покупка себя не оправдала. Конечно нельзя не учесть травму плеча,
Дмитрий, БАРИНОВ полузащитник
20 матчей, 1 гол, 2 передачи.
Дмитрий Баринов уже сыграл больше матчей (20 против 19), чем за весь прошлый сезон. Травма Александра Коломейцева и перевод Антона Миранчука выше позволили Семину чаще использовать
Гжегож КРЫХОВЯК
Не покупка конечно. «Локомотив» арендовал Крыховяка у «ПСЖ» с правом выкупа за 12 миллионов евро. Выкуп состоится обязательно, ведь поляк провел необходимые для сделки 10 матчей. Сомневаться в целесообразности этого трансфера не приходится. Крыховяк очень быстро стал практически незаменимым футболистом середины, когда надо помогал на позиции защитника и участвовал в важных голах («Крыльям Советов», «Динамо», «Анжи» и «Галатасараю»).
¼ финала Кубка России. Первый матч. «Локомотив» — «Рубин» — 1:0
Гол: Чорлука, 54.
Конечно
Вылет из еврокубков
Не самая сложная группа в ЛЧ («Галатасарай», «Шальке», «Порту»), в которой «Локо» оказался последним. Вылет из еврокубков стал логичным концом начала, положенного «Атлетико» еще в прошлогодней Лиге Европы. В 2018 году «Локомотив» проиграл в еврокубках шесть матчей подряд, триумфального возвращения в Лигу чемпионов не случилось. Скорее наоборот. До последних минут последнего матча в группе против «Шальке» москвичи имели шанс протиснуться в Лигу Европы, но умудрились уступить полурезервному составу немотивированного соперника.
«Шальке» — «Локомотив» — 1:0
Гол: Шопф, 90+1.
А разве есть
Это
Презентация Лиги чемпионов
«Локо» не было в Лиге чемпионов 14 лет. По случаю возвращения в турнир клубная
Одной не обойдется. Самое сочное из «Локомотива» в буквах за эти полгода — пятая глава из книги Юрия Семина «Локомотив». Возвращение на пьедестал". В ней тренер откровенно рассказывает о проблемных взаимоотношениях с гендиректором «Локомотива» Ильей Геркусом и спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом. Несколько выдержек:
«Расхождения во взглядах на тренерскую работу, которой я посвятил более 30 лет и
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