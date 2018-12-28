Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.12
Саутгемптон1
Вест Хэм Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
29.12
Ювентус
Сампдория
Футбол. Зарубежный
29.12
Кьево
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
29.12
Эмполи
Интер
Футбол. Зарубежный
29.12
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
29.12
Лацио
Торино
Все события
Фоторепортажи
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
10Антон Шипулин. Кадры карьеры
11:57 (мск), источник: Советский спорт

Итоги осени. «Локомотив»: провал в Европе, никакой Смолов и контракт Фернандеша

Корреспондент «Советского спорта» — о слабой осени действующего чемпиона России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТРИ ЛУЧШИХ ИГРОКА

Антон МИРАНЧУК, полузащитник
Статистика: 24 матча, 8 голов, 1 передача.

Продолжается прошлогодний прогресс. Хотя в этом сезоне роль Антона Миранчука была Юрием Семиным немного пересмотрена. Из футболиста разгоняющего атаки из глубины и действующего вторым темпом, Антон превратился в более умного футболиста с точки зрения позиционной игры. Антон Миранчук теперь играет на фланге чаще, иногда меняется с братом местами и вообще осваивается в новой роли. В первой половине сезона он даже затмил брата Алексея и вернулся в сборную России. Его чутье в голевых ситуациях — что-то волшебное.

Алексей МИРАНЧУК, полузащитник
27 матчей, 4 гола, 5 передач.

Алексей выглядел не так ярко, как брат, но сравнивать их по футбольным качествам неправильно. Второго Миранчука мы привыкли расценивать как более искусного выдумщика. Роль Алексея по сравнению с прошлым сезоном не изменилась, но и шага вперед он не сделал. В некоторых матчах, как против «Ростова» (2:1), он показал, что способен играть ложную «девятку». И играть ее хорошо. Но Семин предпочитает использовать Алексея все-таки в привычной роли креативного полузащитника.

Гжегож КРЫХОВЯК, полузащитник
24 матча, 1 гол, 4 передачи.

С первого матча за «Локомотив» класс поляка не поддается сомнению. Гжегож Крыховяк прекрасен в работе с мячом, его скорость мышления выше, чем у многих партнеров. Но он не только стал хорошим связующим веществом между обороной и атакой. Крыховяк несколько раз вынужденно играл в защите, чем снимал головную боль Семина и помогал команде во время травм Чорлуки и Хеведеса. Крыховяк зарекомендовал себя как большой европейский футболист, именно такие игроки позволяют командам развиваться и становится сильнее, для этого он и переходил в «Локо». Пока всеобщего прорыва не произошло, но вдруг он случится весной?

Читайте также
От Медведевой до Смолова: самые ужасные провалы года

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Федор СМОЛОВ, нападающий
14 матчей, 3 гола, 1 передача.

Переход Федора Смолова в «Локомотив» преподносился как мощное укрепление атакующей линии под Лигу чемпионов. Но покупка себя не оправдала. Конечно нельзя не учесть травму плеча, из-за которой Федор сыграл только в трех еврокубковых матчах из шести, но он скудно выглядит даже в РПЛ. Смолов все еще не может найти себе место на поле, он выпадает из игры «Локо». Кажется, Семин невнятно использует сильные стороны нападающего в попытках загнать его в свою систему координат. Смолов постоянно оторван от полузащиты и вынужден в одиночку бороться за мяч. В «Краснодаре» его окутывали партнеры, это позволяло не только менять позиции, чаще оказываться в штрафной и бить, но и как можно реже участвовать в силовой борьбе. За Смолова «Локомотив» заплатил 9 миллионов евро, и пока эти деньги не отбились.

ПРОРЫВ

Дмитрий, БАРИНОВ полузащитник
20 матчей, 1 гол, 2 передачи.

Дмитрий Баринов уже сыграл больше матчей (20 против 19), чем за весь прошлый сезон. Травма Александра Коломейцева и перевод Антона Миранчука выше позволили Семину чаще использовать бокс-ту-бокс хавбека. Баринов повзрослел и стал опытнее. Дмитрий по заданию Семина умело превращается в лишнего игрока там где нужно: можно в опорной зоне, а можно под нападающими. 22-летний полузащитник перерос уровень молодежной сборной, где был одним из лидеров. Теперь Дмитрий всерьез может рассчитывать на вызов Станислава Черчесова, нужно лишь еще чаще появляться на поле, прибавить в дисциплине (уже 8 желтых карточек, в прошлом сезоне только 4) и стабильности.

ЛУЧШАЯ ПОКУПКА

Гжегож КРЫХОВЯК

Не покупка конечно. «Локомотив» арендовал Крыховяка у «ПСЖ» с правом выкупа за 12 миллионов евро. Выкуп состоится обязательно, ведь поляк провел необходимые для сделки 10 матчей. Сомневаться в целесообразности этого трансфера не приходится. Крыховяк очень быстро стал практически незаменимым футболистом середины, когда надо помогал на позиции защитника и участвовал в важных голах («Крыльям Советов», «Динамо», «Анжи» и «Галатасараю»).

ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЧ

¼ финала Кубка России. Первый матч. «Локомотив» — «Рубин» — 1:0
Гол: Чорлука, 54.

Конечно кто-то помнит важную победу «Локо» над ЦСКА (1:0), но в той игре команда Семина не была похожа на ту, что в прошлом сезоне выносила каждого из топ-соперников хотя бы раз. Зато образцово-показательную встречу железнодорожники недавно провели против «Рубина». Вот там был типичный «Локомотив»: измучили, забили, не позволили отыграться и разрушить свою установку. А ведь когда против тебя команда Курбана Бердыева — это всегда большие проблемы. «Рубин» в этом сезоне сам из кого хочешь выпьет всю кровь. А получилось наоборот.

Читайте также
«Видели мучения чемпиона России»: как «Локо» выгнали из Европы

ХУДШИЙ МОМЕНТ

Вылет из еврокубков

Не самая сложная группа в ЛЧ («Галатасарай», «Шальке», «Порту»), в которой «Локо» оказался последним. Вылет из еврокубков стал логичным концом начала, положенного «Атлетико» еще в прошлогодней Лиге Европы. В 2018 году «Локомотив» проиграл в еврокубках шесть матчей подряд, триумфального возвращения в Лигу чемпионов не случилось. Скорее наоборот. До последних минут последнего матча в группе против «Шальке» москвичи имели шанс протиснуться в Лигу Европы, но умудрились уступить полурезервному составу немотивированного соперника.

УПУЩЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

«Шальке» — «Локомотив» — 1:0
Гол: Шопф, 90+1.

А разве есть что-то ужаснее? Матч «Локомотива» против «Шальке» больше походил на мучения и тяготы, команда Семина не смогла найти в себе сил, чтобы сделать важный рывок. Третье место в группе ЛЧ было безвольно отдано «Галатасараю», который в параллельном матче против «Порту» (2:3) боролся за место в ЛЕ изо всех сил. Футбольный бог наградил турок, которые больше стремились к победе. Они едва не вырвали ничью против лидера группы, тогда как «Локомотив» за 90 минут сподобился только на хоум-ран от Игоря Денисова. Вылет из еврокубков нанес «Локомотиву» не только финансовый и репутационный, но и профессиональный вред. Вторую часть сезона чемпион России вынужден задыхаться во внутренних турнирах. Это неинтересно болельщикам и футболистам.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

РОЛЬ ТРЕНЕРА

Это по-прежнему тренерская команда. Юрий Семин все еще олицетворяет «Локомотив», как бы этого не хотели клубные менеджеры. Всю осень главный тренер жаловался на невозможность грамотно подготовить игроков к сезону, паршивый календарь и подходящие к концу трудовые соглашения (пример — контракт Мануэл Фернандеш, о нем Семин говорил почти на каждой пресс-конференции) с нужными ему футболистами.

ЛУЧШЕЕ В СОЦСЕТЯХ

Презентация Лиги чемпионов

«Локо» не было в Лиге чемпионов 14 лет. По случаю возвращения в турнир клубная медиа-служба при помощи профессионалов сняла серию коротких роликов, где салун из вестернов — это ЛЧ, а заходящие в него ковбои — футболисты «Локо». В роликах есть тонкие аллегории (Лука Модрич в роли раздающего карты), подколы (гол, не пустивший «Спартак» в ЛЧ) и большая пушка Эдера.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦИТАТА

Одной не обойдется. Самое сочное из «Локомотива» в буквах за эти полгода — пятая глава из книги Юрия Семина «Локомотив». Возвращение на пьедестал". В ней тренер откровенно рассказывает о проблемных взаимоотношениях с гендиректором «Локомотива» Ильей Геркусом и спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом. Несколько выдержек:

«Расхождения во взглядах на тренерскую работу, которой я посвятил более 30 лет и чего-то, думаю, в ней добился, с президентом клуба шли не на пользу делу».

«И если говорить о спортивном блоке, в приобретении игроков окончательное слово не может быть за спортивным директором и даже за президентом, если только он не владелец этого клуба, не содержит его на собственные деньги. Решение должно приниматься коллегиально».

«Штоффельсхаус успел заронить большие сомнения в своей квалификации. Например, он был против приобретения у “Рубина” Соломона Кверквелии».

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Стекло в ботинки не сыпала, но соперниц подставляла». Медведева разоткрове
Девушки дня. Российские хоккеистки перевоплотились в героинь «Игры Престоло
Россию освистали в Канаде и придушили новыми правилами
Канада обыграла Швейцарию во встрече молодежного ЧМ (видео)
Кучеров уронил хоккейную Америку. Сейчас он круче всех в НХЛ
Овечкин не забивает, но заставляет Америку рыдать от восторга
Брагин: Дания отдала игру Канаде и готовилась к России
Флойд Мейвезер пригрозил Хабибу Нурмагомедову
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь