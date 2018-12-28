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12:42 (мск), источник: Р-Спорт

Игнатьев признан лучшим игроком «Краснодара» в декабре

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам декабря, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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В ходе опроса Игнатьев получил 36,6% голосов. Второе место занял полузащитник Юрий Газинский — 10,9%, третьим стал нападающий Магомед-Шапи Сулейманов — 10,8%.

Игнатьев в декабре забил три гола в четырех матчах за «Краснодар».

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