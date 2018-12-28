Игнатьев признан лучшим игроком «Краснодара» в декабре
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам декабря, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам декабря, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
В ходе опроса Игнатьев получил 36,6% голосов. Второе место занял полузащитник Юрий Газинский — 10,9%, третьим стал нападающий
Игнатьев в декабре забил три гола в четырех матчах за «Краснодар».