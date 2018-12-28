В «Локомотиве» меняется генеральный директор. Но это не победа Сёмина
Объяснения всего, что происходит в московском клубе под Новый год.
Объяснения всего, что происходит в московском клубе под Новый год.
Ближайшие дни будут невероятно насыщенными для всех, кто имеет отношение к «Локомотиву», потому что последует целый ряд официальных объявлений и кадровых изменений. Рассказываем, чего ждать, и отвечаем на главные вопросы.
Да. Генеральный директор в «Локомотиве» меняется, Илья Геркус из клуба уходит. Официально это объявят в ближайшее время, но косвенных подтверждений ухода уже предостаточно. Лучше всех выступил новый генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев. Комментируя будущее арендованного у «Локо» Алана Касаева, Качукаев прямо сказал: «Геркус взял паузу, сказал, что в клубе будут новые люди — им и решать вопрос. Мы ждём до 10 января».
Чем конкретно будет заниматься Илья Леонидович дальше, пока неизвестно, но пока всё идёт к тому, что это будет работа на благо российского футбола: в РФС или РПЛ. Вариантов новой должности много, яснее станет после выборов президента РФС.
Нет, опытный немецкий менеджер просто сыграл на опережение и подал информацию так, как ему удобно.
Разумеется, после отставки Ильи Геркуса никаких шансов продолжить работу в «Локомотиве» у Эрика не было. И дело не в том, что с нынешним генеральным директором они команда. Просто только Геркус защищал деятельность Штоффельсхауса в «Локомотиве». Даже если не учитывать конфликт с Юрием Сёминым, к спортивному директору много вопросов. Ноль приглашённых игроков с потенциалом — трансферы совершались только по опытным футболистам. Ноль рублей «Локомотив» заработал при Штоффельсхаусе на трансферах. Никакой новой системы взаимодействия клуба, молодёжной команды и академии между собой тоже не появилось. Если брать открытую информацию, то хорошо у Эрика получалось только использовать свою записную книжку в переговорах. Будь он агентом, этого наверняка бы хватило. Но для спортивного директора слабовато.
Но теперь к Штоффельсхаусу только один вопрос: пост в «Инстаграме! с формулировкой «снимаю с себя обязанности спортивного директора» означает отказ от компенсации при увольнении?
Самая популярная реакция на все слухи и факты последних недель: Палыч победил. Пережил в клубе всех тех, кто мешал ему работать в последнее время. Но такая подача — подмена понятий.
Но, по нашей информации, в целом Юрий Палыч морально готов успокоиться и перейти на менее волнительную должность, оставив тренерскую в конце сезона. Потенциальный сменщик уже готовится — Олег Пашинин активно участвует в тренировочном процессе. Но Сёмин не мог позволить себе уйти раньше Геркуса и Штоффельсхауса.
Нет, хуже не будет — не надо ожидать возвращения смутного времени правления Ольги Юрьевны Смородской. Василий Кикнадзе, которого называют главным кандидатом на должность генерального директора, совсем другой. Это человек, долгие годы входящий в совет директоров «Локомотива», то есть про все проблемы клуба он знает изнутри. Опыт работы в руководстве крупной организацией тоже есть: он долгое время управлял «Россией 2», а пару лет назад активно увлёкся киберспортивным бизнесом. Кикнадзе отлично известны настроения людей из РЖД, и ждать громких скандальных историй или высказываний от него не нужно.
Новый спортивный директор Владимир Кузьмичёв уже работал в клубе — занимался академией «Локомотива». Слухи о его возвращении ходили ещё с 2016 года. Именно при Кузьмичёве в академии клуба воспитывались братья Миранчуки. А руководителем академии, судя по всему, назначат Александра Гришина. Впрочем, сам он пока подтверждает только контракт на работу тренером юношеской команды «Локомотива» 2003 г. р.