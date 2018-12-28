«В сборной Казахстана денег не получаю, играю ради страны». Сейдахмет ответил на вопрос о своей зарплате в РПЛ

В интервью Еркебулан рассказал о жизни в России, поддержке родных и том, как начал футбольную карьеру. Также спортсмен поделился мнением о казахстанском футболе.
«На футбол начал ходить в 6−7 лет. Турниров было много, много летали. Было время, когда на уроки не оставалось времени, на дополнительные уроки вообще не мог ходить. Но ЕНТ хорошо сдал», — говорит 18-летний футболист.
По его мнению, футбол — это бизнес, занимаясь которым можно заработать неплохие деньги. Но размер своей зарплаты Еркебулан оглашать не стал.
«Это секретная информация. Не могу сказать, сколько я стою. Не могу сказать и за сколько могут меня купить клубы. Когда я приехал в Россию, у меня не было команды, никаких контрактов, а сейчас есть контракт с “Уфой”. А за игру в сборной Казахстана я денег не получаю. Играю ради своей страны. (…) Нам нельзя афишировать зарплаты», — поделился футболист.