Геркус объявил об уходе из «Локо»

Источник: Спорт-Экспресс

— Друзья! Сегодня я покидаю «Локомотив Москва». Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года. Эта была большая честь и большая ответственность. И сейчас я могу добавить — большое счастье.

Мы провели грандиозную работу за два с половиной года. Мы поступательно, шаг за шагом, шли к цели, в которую изначально кроме нас не верил никто. Но мы знали чего хотим и следовали нашей стратегической линии. Этот выбранный два года назад путь привел нас сначала к завоеванию Кубка, а затем и к чемпионству, которое болельщики «Локомотива» ждали 14 лет. Те же 14 лет болельщики «Локо» грезили возвращением гимна Лиги чемпионов в Черкизово. И мы его услышали. «Железнодорожники» вернулись в турнир сильнейших команд Европы.

Я горд, что результатом нашей глобальной работы стали не только два трофея, пополнившие историческую копилку клуба, но и та атмосфера, которая теперь царит в дни матчей в Черкизове. Нам удалось сделать из похода на футбол настоящее шоу и приключение. «РЖД Арена» стала центром притяжения для многих тысяч новых болельщиков, детей, молодежи — это важнейший результат нашей работы.

Теперь могу с уверенностью сказать, что «Локомотив» вернулся в лидеры российского футбола и заявляет о себе как о полноправном претенденте на высшие медали чемпионата. Сегодня «Локомотив Москва» переживает один из лучших моментов в своей истории, который необходимо использовать максимально плодотворно для дальнейшего развития клуба на годы вперед.

Я приходил в клуб с четкой стратегией и она сработала. Эта стратегия была рассчитана не на два с половиной года, а на гораздо более длительный срок. И только на чемпионстве в РФПЛ мы, конечно же, останавливаться не собирались. Многократный рост аудитории, превращение клуба в лидера спортивно-развлекательной индустрии страны, реализация своего потенциала в еврокубках и, в особенности, в Лиге чемпионов, вот наши глобальные цели. Однако жизнь диктует свои условия.

Для достижения этих целей требуется консолидация усилий менеджмента, высшего руководства, собственника клуба. Уверен, сейчас она произойдет, и клуб совершит следующий шаг вперед. Ведь все перемены должны быть к лучшему.

Я оставляю «Локомотив» в том состоянии, когда в ближайшем будущем клуба могу быть уверен. Горд, что был частью этого большого клуба! Хочу поблагодарить наших болельщиков — я чувствовал их поддержку всегда и везде, коллег и товарищей — лучших профессионалов, с которыми мне доводилось работать. Отдельно хочу сказать спасибо команде — большая честь работать с такими великими игроками, тренерам, врачам, администраторам, всем-всем — вы большие молодцы. Юрию Павловичу — отдельный поклон и отдельное спасибо!

Большое спасибо руководству РЖД и Олегу Валентиновичу Белозерову — за эту возможность, за поддержку и доверие.

Я ухожу из «Локо», но планирую остаться в футболе и в спорте. Уверен — будущее принесет новые вызовы и новые победы!