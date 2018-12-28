Геркус объявил об уходе из «Локо»
Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сделал через «СЭ» заявление об уходе из клуба.
Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сделал через «СЭ» заявление об уходе из клуба.
— Друзья! Сегодня я покидаю «Локомотив Москва». Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года. Эта была большая честь и большая ответственность. И сейчас я могу добавить — большое счастье.
Мы провели грандиозную работу за два с половиной года. Мы поступательно, шаг за шагом, шли к цели, в которую изначально кроме нас не верил никто. Но мы знали чего хотим и следовали нашей стратегической линии. Этот выбранный два года назад путь привел нас сначала к завоеванию Кубка, а затем и к чемпионству, которое болельщики «Локомотива» ждали 14 лет. Те же 14 лет болельщики «Локо» грезили возвращением гимна Лиги чемпионов в Черкизово. И мы его услышали. «Железнодорожники» вернулись в турнир сильнейших команд Европы.
Я горд, что результатом нашей глобальной работы стали не только два трофея, пополнившие историческую копилку клуба, но и та атмосфера, которая теперь царит в дни матчей в Черкизове. Нам удалось сделать из похода на футбол настоящее шоу и приключение. «РЖД Арена» стала центром притяжения для многих тысяч новых болельщиков, детей, молодежи — это важнейший результат нашей работы.
Теперь могу с уверенностью сказать, что «Локомотив» вернулся в лидеры российского футбола и заявляет о себе как о полноправном претенденте на высшие медали чемпионата. Сегодня «Локомотив Москва» переживает один из лучших моментов в своей истории, который необходимо использовать максимально плодотворно для дальнейшего развития клуба на годы вперед.
Я приходил в клуб с четкой стратегией и она сработала. Эта стратегия была рассчитана не на два с половиной года, а на гораздо более длительный срок. И только на чемпионстве в РФПЛ мы, конечно же, останавливаться не собирались. Многократный рост аудитории, превращение клуба в лидера
Для достижения этих целей требуется консолидация усилий менеджмента, высшего руководства, собственника клуба. Уверен, сейчас она произойдет, и клуб совершит следующий шаг вперед. Ведь все перемены должны быть к лучшему.
Я оставляю «Локомотив» в том состоянии, когда в ближайшем будущем клуба могу быть уверен. Горд, что был частью этого большого клуба! Хочу поблагодарить наших болельщиков — я чувствовал их поддержку всегда и везде, коллег и товарищей — лучших профессионалов, с которыми мне доводилось работать. Отдельно хочу сказать спасибо команде — большая честь работать с такими великими игроками, тренерам, врачам, администраторам,
Большое спасибо руководству РЖД и Олегу Валентиновичу Белозерову — за эту возможность, за поддержку и доверие.
Я ухожу из «Локо», но планирую остаться в футболе и в спорте. Уверен — будущее принесет новые вызовы и новые победы!
Спасибо и вперед «Локомотив Москва»! (Сергей Егоров).