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17:05 (мск), источник: ТАСС

Адиев примет решение о продолжении работы в «Анжи» после встречи с президентом клуба

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Магомед Адиев примет решение о продолжении работы на посту главного тренера «Анжи» после встречи с президентом футбольного клуба Османом Кадиевым. Об этом он сообщил ТАСС.

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Ранее в СМИ появилась информация, что свой интерес к Адиеву проявляют грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика».

«Я просматриваю варианты, определенные разговоры есть, но сейчас я больше занят своим здоровьем — только сделал операцию на нос, — сказал Адиев. — Я думаю, что когда встречусь и поговорю с президентом клуба Кадиевым, тогда в этом вопросе появится какая-то ясность. Я должен понимать, какие перспективы будут в клубе, и после этого приму решение».

Адиев отметил, что на его решение никак не повлияет уход из «Анжи» генерального директора Олега Флегонтова. «Я думаю, у него какие-то свои причины, по которым он покинул клуб. Конечно, если хоть какие-то перспективы будут, я с удовольствием продолжу работу в «Анжи», — добавил Адиев.

«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. Как ранее сообщил ТАСС Адиев, «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства Российской премьер-лиги (РПЛ) и начал частичное погашение долгов по заработной плате перед игроками.

«Анжи» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров, набрав 15 очков.

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