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17:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» в сезоне-2017/18 заработал 1,5 млрд руб на билетах и абонементах

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московский «Спартак» по итогам сезона-2017/18 заработал почти 1,5 миллиарда рублей на продаже билетов, абонементов и VIP-лож на своем стадионе, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"
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Всего «Спартак» в прошедшем сезоне продал 340 583 билета и 23 617 абонементов. Это принесло клубу 994,565 миллиона рублей. Также клуб продал 48 VIP-лож на сезон-2017/18, что принесло доход в размере 487,804 миллиона.

От реализации телевизионных прав «Спартак» получил 1 миллиард 826 миллионов рублей. Доход от торговых операций (продажи в офлайн- и онлайн-магазинах, предматчевая торговля и оптовые продажи) клуба составил 227,7 миллиона рублей.

В сезоне-2017/18 «Спартак» завоевал Суперкубок России и занял третье место в чемпионате России.

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