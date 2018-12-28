«Спартак» в сезоне-2017/18 заработал 1,5 млрд руб на билетах и абонементах
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московский «Спартак» по итогам сезона-2017/18 заработал почти 1,5 миллиарда рублей на продаже билетов, абонементов и
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московский «Спартак» по итогам сезона-2017/18 заработал почти 1,5 миллиарда рублей на продаже билетов, абонементов и
Всего «Спартак» в прошедшем сезоне продал 340 583 билета и 23 617 абонементов. Это принесло клубу 994,565 миллиона рублей. Также клуб продал 48
От реализации телевизионных прав «Спартак» получил 1 миллиард 826 миллионов рублей. Доход от торговых операций (продажи в офлайн- и
В сезоне-2017/18 «Спартак» завоевал Суперкубок России и занял третье место в чемпионате России.