«Спартак» в сезоне-2017/18 заработал 1,5 млрд руб на билетах и абонементах

Источник: РИА "Новости"

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Всего «Спартак» в прошедшем сезоне продал 340 583 билета и 23 617 абонементов. Это принесло клубу 994,565 миллиона рублей. Также клуб продал 48 VIP-лож на сезон-2017/18, что принесло доход в размере 487,804 миллиона.

От реализации телевизионных прав «Спартак» получил 1 миллиард 826 миллионов рублей. Доход от торговых операций (продажи в офлайн- и онлайн-магазинах, предматчевая торговля и оптовые продажи) клуба составил 227,7 миллиона рублей.