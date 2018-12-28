Смородская: У Геркуса получилось в «Локомотиве» на моём багаже
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение Ильи Геркуса покинуть пост генерального директора московского клуба.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение Ильи Геркуса покинуть пост генерального директора московского клуба.
«Срок его руководства клубом был очень маленьким. При Геркусе «Локомотив» стал чемпионом, и
Моё возможное возвращение в футбол? Это никому из тех, кто работает в клубах, не нужно. Сейчас там работают странные люди. Я доказала, что являюсь хорошим управленцем", — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
После 17 туров нынешнего розыгрыша Российской