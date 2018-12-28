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17:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Смородская: У Геркуса получилось в «Локомотиве» на моём багаже

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение Ильи Геркуса покинуть пост генерального директора московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"
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«Срок его руководства клубом был очень маленьким. При Геркусе «Локомотив» стал чемпионом, и какая-то доля его заслуги в этом есть. Я оставила ему хороший запас. Сто процентов, что у него получилось на моём багаже, ведь состав был на 85% моим.

Моё возможное возвращение в футбол? Это никому из тех, кто работает в клубах, не нужно. Сейчас там работают странные люди. Я доказала, что являюсь хорошим управленцем", — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

После 17 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Локомотив», набрав 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

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