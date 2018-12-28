Смородская: У Геркуса получилось в «Локомотиве» на моём багаже

«Срок его руководства клубом был очень маленьким. При Геркусе «Локомотив» стал чемпионом, и какая-то доля его заслуги в этом есть. Я оставила ему хороший запас. Сто процентов, что у него получилось на моём багаже, ведь состав был на 85% моим.