Поддержать арестованного Кокорина пришло менее десяти человек

Мероприятие прошло в пятницу у памятника Сергею Кирову около «Газпром Арены» на Крестовском острове. Поддержать футболиста пришли шесть человек.

«Я пришла сюда как мама, как болельщица и как человек. Было бы правильным наказанием отправить их в детские дома, чтобы они там эти два месяца тренировали ребят», — сказала одна из участниц акции.