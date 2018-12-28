Геркус и Штоффельсхаус больше не в «Локомотиве»: что это значит для Семина и Ротенберга
Что нужно знать о перестановках у чемпиона страны.
Что нужно знать о перестановках у чемпиона страны.
Пока «Локомотив» выкладывал в соцсети фильм о чемпионстве, на клубном совете директоров происходили важные перестановки. В отставку ушел сначала спортивный директор Эрик Штоффельсхаус, а затем и генеральный — Илья Геркус.
Немец объявил о своем уходе в инстаграме.
А Геркус — через сайт «СЭ». На официальном сайте «Локомотива» до сих пор нет новостей о происходящем в клубе.
— Я оставляю «Локомотив» в том состоянии, когда в ближайшем будущем клуба могу быть уверен. Горд, что был частью этого большого клуба! Хочу поблагодарить наших болельщиков — я чувствовал их поддержку всегда и везде, коллег и товарищей — лучших профессионалов, с которыми мне доводилось работать. Отдельно хочу сказать спасибо команде — большая честь работать с такими великими игроками, — тренерам, врачам, администраторам,
Официальной информации до сих пор нет. Но фамилии новых боссов известны и уже давно мелькали в медиа. Место Геркуса займет журналист и медиаменеджер Василий Кикнадзе — бывший гендиректор канала «Спорт» (позже — «Россия-2»). Также он занимался организацией трансляций Универсиады-2013 в Казани и Олимпиады-2014 в Сочи.
Спортивным директором же станет Владимир Кузьмичев, который руководил академией «Локомотива» с ноября 2014-го, но был уволен при Ольге Смородской. В его отдел, скорее всего, войдет нынешний защитник команды Борис
Я не комментирую, я в отпуске.
Полная и окончательная победа Юрия Палыча. До и после чемпионства тренер и руководство «Локо» воевали, финальной точкой стала глава «Пятая колонна» из книги первого. В итоге Семин пережил Геркуса — отношения с новым руководством наверняка будут лучше (потому что хуже вряд ли можно представить).
Уже в новом году, 22 февраля состоятся выборы нового президента РФС. Судя по всему, на них победит председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, которого выдвинули чуть ли не все — от Татарстана до Гинера. В то же время Александр Алаев, ранее считавшийся наследником Мутко, участвовать в выборах не собирается.
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