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21:09 (мск), источник: Sport24

Геркус и Штоффельсхаус больше не в «Локомотиве»: что это значит для Семина и Ротенберга

Что нужно знать о перестановках у чемпиона страны.

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Источник: fclm.ru

Пока «Локомотив» выкладывал в соцсети фильм о чемпионстве, на клубном совете директоров происходили важные перестановки. В отставку ушел сначала спортивный директор Эрик Штоффельсхаус, а затем и генеральный — Илья Геркус.

Немец объявил о своем уходе в инстаграме.

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А Геркус — через сайт «СЭ». На официальном сайте «Локомотива» до сих пор нет новостей о происходящем в клубе.

— Я оставляю «Локомотив» в том состоянии, когда в ближайшем будущем клуба могу быть уверен. Горд, что был частью этого большого клуба! Хочу поблагодарить наших болельщиков — я чувствовал их поддержку всегда и везде, коллег и товарищей — лучших профессионалов, с которыми мне доводилось работать. Отдельно хочу сказать спасибо команде — большая честь работать с такими великими игроками, — тренерам, врачам, администраторам, всем-всем — вы большие молодцы. Юрию Павловичу — отдельный поклон и отдельное спасибо! — сказал бывший гендиректор.

Кто теперь будет руководить «Локомотивом»

Официальной информации до сих пор нет. Но фамилии новых боссов известны и уже давно мелькали в медиа. Место Геркуса займет журналист и медиаменеджер Василий Кикнадзе — бывший гендиректор канала «Спорт» (позже — «Россия-2»). Также он занимался организацией трансляций Универсиады-2013 в Казани и Олимпиады-2014 в Сочи.

Источник: РИА "Новости"

Спортивным директором же станет Владимир Кузьмичев, который руководил академией «Локомотива» с ноября 2014-го, но был уволен при Ольге Смородской. В его отдел, скорее всего, войдет нынешний защитник команды Борис Ротенберг-младший. 32-летний футболист восстанавливается от травмы и собирается сосредоточиться на работе в клубе.

Что это значит для Семина

Я не комментирую, я в отпуске.

Полная и окончательная победа Юрия Палыча. До и после чемпионства тренер и руководство «Локо» воевали, финальной точкой стала глава «Пятая колонна» из книги первого. В итоге Семин пережил Геркуса — отношения с новым руководством наверняка будут лучше (потому что хуже вряд ли можно представить).

Что будет делать Геркус

Уже в новом году, 22 февраля состоятся выборы нового президента РФС. Судя по всему, на них победит председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, которого выдвинули чуть ли не все — от Татарстана до Гинера. В то же время Александр Алаев, ранее считавшийся наследником Мутко, участвовать в выборах не собирается.

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Анонимные телегам-каналы сообщали, что Геркус может войти в команду Дюкова, с которым они работали в «Зените», или даже возглавить РФПЛ.

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