Иностранные футболисты оценили новогодние блюда россиян

Героями рубрики «Испытание застольем» стали бразильский защитник Родриго Бекао, исландцы Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон, а также натурализованный бразилец сборной России Марио Фернандес. Футболисты попробовали бутерброды с красной икрой, холодец, кабачковую икру, селедку под шубой и маринованные грибы.

Бекао назвал икру слишком соленой и захотел съесть ее под «водочку», холодец показался Фернандесу сырым мясом, которое не едят в Бразилии, а Магнуссон сморщился, попробовав селедку под шубой.