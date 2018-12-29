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11:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Иностранные футболисты оценили новогодние блюда россиян

Московский ЦСКА предложил своим легионерам попробовать излюбленные новогодние блюда россиян.

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Видео появилось на YouTube-канале армейцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Героями рубрики «Испытание застольем» стали бразильский защитник Родриго Бекао, исландцы Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон, а также натурализованный бразилец сборной России Марио Фернандес. Футболисты попробовали бутерброды с красной икрой, холодец, кабачковую икру, селедку под шубой и маринованные грибы.

Бекао назвал икру слишком соленой и захотел съесть ее под «водочку», холодец показался Фернандесу сырым мясом, которое не едят в Бразилии, а Магнуссон сморщился, попробовав селедку под шубой.

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