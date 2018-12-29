Денисов продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2019/20

Источник: Спорт-Экспресс

Предыдущее соглашение было рассчитано до июня 2019 года.

— Переговоры мы вели достаточно давно, с конца прошлого сезона, и перед матчем с «Шальке» пожали с Ильей Геркусом руки и поставили подписи, — сказал 34-летний хавбек «СЭ». — Я очень рад, что получилось продлить контракт с «Локомотивом», я здесь счастлив и хочу закончить карьеру именно здесь.

— Финансовые условия я раскрывать не могу. Но скажу одно — я пошел на существенное понижение заработной платы. Тут скорее сыграло мое желание играть только за «Локомотив», — отметил Денисов.

— Илья Геркус покинул «Локомотив». Как прокомментируете его отставку?

— Если честно, сейчас вся команда в отпусках и лично для меня эта новость стала огромной неожиданностью. Не знаю, что произошло, но лично я хотел бы выразить огромную благодарность Илье за то время, которое он «играл в нашей команде». Под его и Юрия Павловича (Семина. — Прим. «СЭ») руководством мы добились наибольших успехов за последние 14 лет, это заслуживает благодарности уважения!