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11:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Денисов продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2019/20

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов продлил контракт с клубом до конца сезона-2019/20.

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Источник: Спорт-Экспресс

Предыдущее соглашение было рассчитано до июня 2019 года.

— Переговоры мы вели достаточно давно, с конца прошлого сезона, и перед матчем с «Шальке» пожали с Ильей Геркусом руки и поставили подписи, — сказал 34-летний хавбек «СЭ». — Я очень рад, что получилось продлить контракт с «Локомотивом», я здесь счастлив и хочу закончить карьеру именно здесь.

— Финансовые условия я раскрывать не могу. Но скажу одно — я пошел на существенное понижение заработной платы. Тут скорее сыграло мое желание играть только за «Локомотив», — отметил Денисов.

— Илья Геркус покинул «Локомотив». Как прокомментируете его отставку?

— Если честно, сейчас вся команда в отпусках и лично для меня эта новость стала огромной неожиданностью. Не знаю, что произошло, но лично я хотел бы выразить огромную благодарность Илье за то время, которое он «играл в нашей команде». Под его и Юрия Павловича (Семина. — Прим. «СЭ») руководством мы добились наибольших успехов за последние 14 лет, это заслуживает благодарности уважения!

Денисов выступает за «Локомотив» с 2016 года. Провел за команду 90 матчей, забив три мяча. В составе железнодорожников стал обладателем Кубка России-2016/17 и выиграл чемпионат России-2017/18. (Илья Андреев).

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