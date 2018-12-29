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12:19 (мск), источник: ТАСС

Общий долг обанкротившегося ФК «Тосно» составил более 500 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Общий долг футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области, которого арбитражный суд 17 декабря признал банкротом, составляет более 500 млн рублей. Об этом говорится в решении арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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Источник: РИА "Новости"

«Общая сумма задолженности по денежным обязательствам и обязательным платежам в настоящее время составляет 503 116 677 руб. 70 коп.», — говорится в решении суда о банкротстве. В нем также отмечается, что долги по зарплате перед футболистами и персоналом составляет почти 78 млн рублей, еще порядка 48 млн рублей клуб должен по обязательным платежам, а также 45 млн рублей дебиторской задолженности.

В документе также говорится, что в кредиторы клуба требуют от него 376 млн рублей.

В мае «Тосно» стал обладателем кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» (2:1). В заключительном туре чемпионата России прошлого сезона «Тосно» проиграл в гостях «Уфе» и вылетел во второй по силе дивизион — Олимп — Футбольную национальную лигу. После этого владелец клуба — компания «Форт Групп» — сообщила о том, что команда прекращает свое существование из-за финансовых проблем, затем был подан иск о банкротстве, а 17 декабря арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал «Тосно» банкротом.

С командой также судились и другие кредиторы, в частности, спорткомплексу «Петровский», где клуб проводил домашние матчи в 2017—2018 годах, удалось взыскать с «Тосно» 12,9 млн рублей. Удалось отсудить у клуба порядка 700 тыс. рублей еще одному медучреждению Управделами президента — оздоровительному комплексу «Бор».

С командой также судился спорткомплекс «NOVA Арена» и другие частные компании, которые оказывали «Тосно» различные услуги.

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