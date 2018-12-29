ФК «Локомотив» сообщил о назначении Кикнадзе гендиректором клуба

В пятницу Илья Геркус, занимавший пост гендиректора «Локомотива», объявил об уходе из клуба.

«Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров. Желаем Василию Александровичу успехов и громких свершений на новом посту!» — говорится в сообщении.

Геркус был сначала президентом, а потом гендиректором «Локомотива» с 2016 года.

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«Совет директоров выражает Илье Леонидовичу благодарность за весомый вклад в завоевание командой титулов чемпиона и обладателя Кубка России, а также признательность за высокий уровень профессионализма, с которым выполнялись сформулированные советом директоров основные поручения: по радикальному изменению системы работы с болельщиками, подготовке футболистов в системе клубной академии, соблюдению правил финансового “фэйр-плей” УЕФА», — сказано в сообщении.