Легионер ЦСКА мечтает еще о десяти бразильцах в команде
Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао сказал о своих шагах на посту президента «армейского» клуба, передает «Советский спорт».
Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао сказал о своих шагах на посту президента «армейского» клуба, передает «Советский спорт».
По словам футболиста, он бы приобрел не менее десяти своих соотечественников — игроков из Бразилии.
«Что бы сделал, если бы стал президентом ЦСКА? Я сначала себе подниму зарплату. Потом построю еще один новый красивый стадион. Несмотря на то, что у нас уже есть одна арена
Бекао выступает за ЦСКА с лета 2018 года. На его счету 24 матча за клуб во всех турнирах.