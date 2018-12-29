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19:34 (мск), источник: Газета.Ру

Легионер ЦСКА мечтает еще о десяти бразильцах в команде

Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао сказал о своих шагах на посту президента «армейского» клуба, передает «Советский спорт».

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Источник: РИА "Новости"
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По словам футболиста, он бы приобрел не менее десяти своих соотечественников — игроков из Бразилии.

«Что бы сделал, если бы стал президентом ЦСКА? Я сначала себе подниму зарплату. Потом построю еще один новый красивый стадион. Несмотря на то, что у нас уже есть одна арена топ-уровня. Я бы построил еще одну на 90 тысяч. А потом я привезу еще десять бразильцев. И у нас будет исключительно бразильская команда. И мы порвем всех в Лиге чемпионов! И выиграем ее 10 раз подряд», — сказал Бекао во втором выпуске развлекательного шоу «Вечерний Гинер».

Бекао выступает за ЦСКА с лета 2018 года. На его счету 24 матча за клуб во всех турнирах.

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