Подруга Кокорина: «Саша должен восстать как птица Феникс»

Источник: РИА "Новости"

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Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

— Я надеюсь, что для Саши все плохое останется в уходящем году, а уже через полтора месяца мы увидим ребят в своих клубах, — цитирует «Спорт Уик-энд» Шишканову. — Надеюсь, что в феврале все это завершится, ведь происходящее — неправильно. Они уже получили наказание за свои проступки, осознали случившееся. А все, что творится сейчас, просто идет во вред здоровью. Это может очень плачевно закончиться, ведь у Саши была тяжелая травма. Ему нужны тренировки, как можно скорее требуется реабилитация.

— Ребятам запретили сыграть в футбол в СИЗО.

— Я только рада, что запретили, ведь сразу говорила о том, что против этого матча. Одно дело, если бы это происходило на регулярной основе, тогда это было бы здорово, ведь они могли бы поддерживать форму. Но в предложенном формате в непонятных условиях эта игра была не нужна. Это только к лучшему, что матч запретили.

— Артем Дзюба на днях с юморком ответил на вопрос о том, с чем у него ассоциируется свинья, символ 2019 года. Дзюба ответил, что с Кокориным, «он ведь у нас поросенок». Хватит ли воли Александру вернуться и стать таким же сильным футболистом, каким он был? Тут надо понимать, что Дзюба иногда шутит на грани…