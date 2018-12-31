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13:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Зенит» интересуется хавбеком «Лиона»

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Люке Тузару, утверждает L'Equipe.

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Источник: РИА "Новости"
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Отмечается, что петербуржцы обратились к французскому клубу по поводу трансфера 21-летнего опорника, но французский клуб не намерен вести переговоры.

Контракт Тузара рассчитан до конца сезона-2022/23. В текущем сезоне Тузар провел 15 матчей в чемпионате Франции.

По данным источника, петербуржцы также рассматривают кандидатуры еще двух французских футболистов, один из которых выступает за границей.

«Зенит» ушел на зимний перерыв на первом месте в таблице премьер-лиги.

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