СМИ: «Зенит» интересуется хавбеком «Лиона»

Источник: РИА "Новости"

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Отмечается, что петербуржцы обратились к французскому клубу по поводу трансфера 21-летнего опорника, но французский клуб не намерен вести переговоры.

Контракт Тузара рассчитан до конца сезона-2022/23. В текущем сезоне Тузар провел 15 матчей в чемпионате Франции.

По данным источника, петербуржцы также рассматривают кандидатуры еще двух французских футболистов, один из которых выступает за границей.