Текущие события
Футбол. Зарубежный
30.12
Кристал Пэлас0
Челси1
Футбол. Зарубежный
30.12
Саутгемптон1
Манчестер Сити3
Футбол. Зарубежный
30.12
Бернли2
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
30.12
Манчестер Юнайтед4
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
2019
Эвертон
Лестер
Футбол. Зарубежный
2019
Арсенал
Фулхэм
Все события
Фоторепортажи
24Крылья Карреры, сэйв Акинфеева и внимание к Месси
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
17:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: Кокорина и Мамаева скоро не выпустят. Не любят у нас богатых людей

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не смогут избежать тюрьмы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Игроки заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

— Сергей Богданович Семак получил такую команду, какая есть, — цитирует «Спорт Уик-энд» Семака. — Он привез с собой из «Уфы» только хорошо знакомого петербуржцам своего помощника Александра Низелика и физиотерапевта Марию Бурову, которая, к слову, в рекордные сроки поставила на ноги Кокорина после «крестов». И он быстро вошел в игру после долгой паузы — и как заиграл, два гола в двух матчах. А потом эта криминальная история. Подвел команду, негодяй. Теперь его с Мамаевым скоро не выпустят — будут сидеть. А то, что они богаты, еще больше настаивает общественность против — не любят у нас богатых людей.

Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение
Во время загрузки произошла ошибка.
21 декабря© Ньюстюб
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков на допросе в полиции такого наговорил!
Промес больше не нужен "Севилье"
«Этот дикий момент удивил всех»
Брагин назвал фаворита молодежного чемпионата мира по хоккею
Виталий Кравцов: Да, Дзюба украл у меня жест
Кузьмина посвятила Шипулину стих
Жену Крушельницкого проверяли на детекторе лжи по делу о допинге
Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь