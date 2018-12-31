Геннадий Орлов: Кокорина и Мамаева скоро не выпустят. Не любят у нас богатых людей

— Сергей Богданович Семак получил такую команду, какая есть, — цитирует «Спорт Уик-энд» Семака. — Он привез с собой из «Уфы» только хорошо знакомого петербуржцам своего помощника Александра Низелика и физиотерапевта Марию Бурову, которая, к слову, в рекордные сроки поставила на ноги Кокорина после «крестов». И он быстро вошел в игру после долгой паузы — и как заиграл, два гола в двух матчах. А потом эта криминальная история. Подвел команду, негодяй. Теперь его с Мамаевым скоро не выпустят — будут сидеть. А то, что они богаты, еще больше настаивает общественность против — не любят у нас богатых людей.