Геннадий Орлов: Кокорина и Мамаева скоро не выпустят. Не любят у нас богатых людей
Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не смогут избежать тюрьмы.
Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не смогут избежать тюрьмы.
Игроки заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
— Сергей Богданович Семак получил такую команду, какая есть, — цитирует «Спорт Уик-энд» Семака. — Он привез с собой из «Уфы» только хорошо знакомого петербуржцам своего помощника Александра Низелика и физиотерапевта Марию Бурову, которая, к слову, в рекордные сроки поставила на ноги Кокорина после «крестов». И он быстро вошел в игру после долгой паузы — и как заиграл, два гола в двух матчах. А потом эта криминальная история. Подвел команду, негодяй. Теперь его с Мамаевым скоро не выпустят — будут сидеть. А то, что они богаты, еще больше настаивает общественность против — не любят у нас богатых людей.