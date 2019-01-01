Данни, Хонда, Веллитон и другие бывшие топ-игроки РПЛ. Как у них дела?
Десятка легионеров, которые запомнились по играм в РПЛ. Где они сейчас?
Десятка легионеров, которые запомнились по играм в РПЛ. Где они сейчас?
35 лет, полузащитник, выступал в России за «Динамо» и «Зенит».
Где сейчас: без клуба.
После ухода из «Зенита» летом 2017-го (закончился контракт с питерцами) Данни год отыграл за чешскую «Славию». Тосковал по Петербургу, говорил о том, что еще мог бы вернуться, но на прежний уровень (до третье травмы крестообразных связок) так и не вышел. За сезон забил всего 2 гола в 30 матчах. Летом 2018-го вернулся в родной «Маритиму» — спустя 14 лет. Но через полгода сотрудничество было прекращено, сейчас португалец раздумывает о завершении карьеры.
31 год, нападающий, выступал в России за ЦСКА.
Где сейчас: «Жирона» (Испания).
Провалившись в «Роме» и «Ньюкасле» (что удивительно: между этими этапами достойно возвращался в аренду в ЦСКА — 11 результативных очков в 13 матчах), в сезоне-2016/17 ярко сверкнул в швейцарском «Базеле» — 20 голов в 25 матчах. Кстати, именно в «Базеле» селекционеры ЦСКА нашли форварда в свое время.
После отличного сезона в Швейцарии отправился в лиссабонский «Спортинг». Где попал в странную ситуацию: президент клуба гневно отреагировал на поражение в Лиге Европы от «Атлетико», написав жесткий пост про некоторых игроков. Думбия не досталось, но ивуариец с еще 18 футболистами «Спортинга» поддержал партнеров, вывесив ответное обращение к президенту. В итоге все были отчислены из команды:
34 год, нападающий, выступал в России за ЦСКА.
Где сейчас: «Бешикташ» (Турция).
Последние три года Вагнер выступает в Турции, причем, очень успешно. За «Аланьяспор» он забил 33 гол в 42 матчах. Логично, что форварда позвали в один из лучших клубов страны — «Бешикташ». Вагнер даже забил в Лиге чемпионов «Баварии», но команде это не помогло. Всего за 31 матч в «Бешикташе» забил 11 голов. Является игроком ротации.
32 года, нападающий, выступал в России за «Спартак».
Где сейчас: «Аль-Шарджа» (ОАЭ).
Один из лучших иностранных бомбардиров в истории «Спартака» — Веллитон — снова нашел себя. После ухода из России он провалился в Бразилии и Испании, но затем набрал форму в Турции, где за три сезона забил 28 мячей. После чего уехал в ОАЭ. В нынешнем сезоне просто всех рвет — 15 голов в 13 играх.
32 года, полузащитник, выступал в России за ЦСКА.
Где сейчас: «Мельбурн Виктори» (Австралия).
После 4 лет в «Милане» оказался не нужен клубу — и в 2017-м отправился в Мексику. Там неплохо себя показал (местный чемпионат считается довольно сильным) — 10 голов и 7 голевых за 29 матчей. В 2018-м за 3 млн евро в год поехал играть в Австралию. Параллельно занимает пост генерального менеджера в сборной Камбоджи и развивает бизнес вместе с Уиллом Смитом (тот самый). Их общий фонд называется «Dreamer Fund» — и занимается вложениями финансов в небольшие стартапы.
32 года, нападающий, выступал в России за «Зенит».
Где сейчас: «Шанхай Теллэйс» (Китай).
В прошедшем сезоне команда Халка стала наконец чемпионом и прервала 7-летнюю победную серию «Гуанчжоу Эвергранд». Бразилец за 25 матчей забил 13 голов и отдал 12 голевых передач. А еще заработал на личный самолет.
29 лет, полузащитник, выступал в России за «Зенит».
Где сейчас: «Боруссия» Дортмунд (Германия).
После двух лет в Китае вернулся на топ-уровень: сильно провел ЧМ-2018, где дошел со сборной Бельгии до полуфинала, а затем здорово заиграл в дортмундской «Боруссия». Команда стала открытием осени — вышла с первого места в группе Лиги чемпионов с «Атлетико», а также уверенно лидирует в чемпионате Германии.
34 год, полузащитник, выступал в России за ЦСКА.
Где сейчас: «Легия» (Польша).
Некогда один из лучших сербских игроков теперь скромно доигрывает в чемпионате Польши. Нынешний сезон пока самый успешный для команды Красича — его «Легия» лидирует после 20 туров. Но сам полузащитник практически не играет.
26 лет, нападающий, выступал в России за ЦСКА.
Где сейчас: «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).
В Англии у нигерийца совсем не получилось: минимум игрового времени и привычное возвращение в аренду в ЦСКА. После ЧМ-2018 «Лестер» продал Мусу за 15 млн евро. Дела в Саудовской Аравии у форварда идут неплохо: его команда расположилась на втором месте, а он за 14 игр забил 5 мячей и отдал 4 передачи. Не всем на родине футболиста понравилось решение игрока уехать из европейских лиг, но по итогам года Муса все равно стал лучшим футболистом Нигерии. В основном за счет чемпионата мира в России, где форвард забил 2 гола в 3 играх, а также чуть не выбил Аргентину с турнира.
37 лет, полузащитник, выступал в России за «Рубин» и «Зенит».
Где сейчас: завершил карьеру.
В сезон-2017/18 аргентинец, который побеждал «Барселону» на Камп Ноу, а «Зениту» принес чемпионство тем самым прыжком на стадионе «Сатурна», помог «Райо Вальекано» пробиться в примеру, а затем завершил карьеру. Последний раз на
Артем Терентьев