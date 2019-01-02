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18:34 (мск), источник: Р-Спорт

Жиго о восстановлении после травмы: Важно, что все идет по плану

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Самуэль Жиго заявил, что его восстановление после травмы проходит в соответствии с планом, и сообщил, что прибудет в Москву вместе с остальными игроками команды 7 января.

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Источник: РИА "Новости"

Жиго получил травму в матче чемпионата России с петербургским «Зенитом» 2 сентября (0:0).

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Футболист перенес операцию в одной из клиник Рима, где ему сделали пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска. Обычно спортсмену для восстановления после такой травмы требуется около полугода. В декабре француз провел первую тренировку после травмы на базе «красно-белых» в Тарасовке.

«При такой травме восстановление — это довольно длительный, непростой процесс. Но важно, что все идет по плану. Чувствую, как постепенно прихожу в норму. Прилечу (в Москву) 7 января, как и вся остальная команда. Хочу как можно скорее вернуться на поле», — приводит слова Жиго официальный сайт клуба.

Футболисты «Спартака» выйдут из отпуска 8 января.

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