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2 января, источник: Р-Спорт

СМИ: «Спартак» поборется с «Лионом» и «Галатасараем» за защитника «Гента»

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Защитник бельгийского «Гента» и сборной Туниса по футболу Дилан Бронн входит в сферу интересов московского «Спартака», сообщает footmercato.net.

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Источник: AP 2018

Как отмечает издание, другими претендентами на 23-летнего футболиста являются французский «Лион», турецкий «Галатасарай» и несколько итальянских клубов, в том числе «Сассуоло».

Бронн перешел в «Гент» из французского «Ньора» летом 2017 года. Защитник сыграл 51 матч за бельгийский клуб во всех турнирах, забил семь голов. Ранее он также защищал цвета французского «Канна». Бронн выступал за сборную Туниса на чемпионате мира в России.

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