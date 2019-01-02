СМИ: «Спартак» поборется с «Лионом» и «Галатасараем» за защитника «Гента»

Как отмечает издание, другими претендентами на 23-летнего футболиста являются французский «Лион», турецкий «Галатасарай» и несколько итальянских клубов, в том числе «Сассуоло».

Бронн перешел в «Гент» из французского «Ньора» летом 2017 года. Защитник сыграл 51 матч за бельгийский клуб во всех турнирах, забил семь голов. Ранее он также защищал цвета французского «Канна». Бронн выступал за сборную Туниса на чемпионате мира в России.