Игорь Акинфеев вошел в десятку лучших вратарей года по версии L’Equipe

Акинфеев в 2018 году помог сборной России дойти до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. В октябре было объявлено, что вратарь завершил карьеру в национальной команде.
Также в список лучших вратарей года вошли Алиссон (Бразилия, «Рома"/"Ливерпуль»), Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус"/"ПСЖ»), Тибо Куртуа (Бельгия, «Челси"/"Реал»), Кепа Аррисабалага (Испания, «Атлетик"/"Челси»), Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»), Кейлор Навас (Коста-Рика, «Реал»), Ян Облак (Словения, «Атлетико»), Джордан Пикфорд (Англия, «Эвертон») и Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»).