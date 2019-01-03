Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:30
Вильярреал
Реал
Футбол. Зарубежный
2.01
Ньюкасл Юнайтед0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
2.01
Борнмут3
Уотфорд3
Футбол. Зарубежный
2.01
Челси0
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
2.01
Хаддерсфилд1
Бернли2
Футбол. Зарубежный
2.01
Вест Хэм Юнайтед2
Брайтон & Хоув2
Футбол. Зарубежный
2.01
Вулверхэмптон Уондерерс0
Кристал Пэлас2
Все события
Фоторепортажи
20Лучшие спортивные фото 2018 года
24Крылья Карреры, сэйв Акинфеева и внимание к Месси
12:00 (мск), источник: Р-Спорт

Игорь Акинфеев вошел в десятку лучших вратарей года по версии L’Equipe

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев включен в десятку лучших голкиперов прошедшего года по версии L’Equipe, сообщается на официальном сайте французского издания.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Акинфеев в 2018 году помог сборной России дойти до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. В октябре было объявлено, что вратарь завершил карьеру в национальной команде.

Также в список лучших вратарей года вошли Алиссон (Бразилия, «Рома"/"Ливерпуль»), Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус"/"ПСЖ»), Тибо Куртуа (Бельгия, «Челси"/"Реал»), Кепа Аррисабалага (Испания, «Атлетик"/"Челси»), Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»), Кейлор Навас (Коста-Рика, «Реал»), Ян Облак (Словения, «Атлетико»), Джордан Пикфорд (Англия, «Эвертон») и Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»).

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Канаде рассказали о 'шоке' после победы российских хоккеистов
Семья Шумахера выступила с заявлением
Самая легкая победа сборной России в Канаде
Кошмар «Кленовых листьев» на домашнем чемпионате мира
«Ман Юнайтед» продлил победную серию под руководством Сульшера
«Вылет канадцев — это их проблемы»: Брагин — о кошмаре хозяев ЧМ
Игрок «Тампы» станет единственным россиянином на Матче звезд НХЛ
Убьет ли «Ливерпуль» интригу в чемпионате Англии?
КХЛ дисквалифицировала главного тренера «Торпедо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь