«Милан» проявляет интерес к футболисту «Локомотива», сообщают СМИ

Как отмечает издание, «Милан» ищет усиление в линию полузащиты и рассматривает кандидатуру португальского хавбека в качестве потенциальной трансферной цели. В декабре сообщалось об интересе к Фернандешу со стороны турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».