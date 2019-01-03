«Милан» проявляет интерес к футболисту «Локомотива», сообщают СМИ
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Итальянский «Милан» интересуется футболистом московского «Локомотива» Мануэлом Фернандешем, сообщает tuttomercatoweb.com.
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Итальянский «Милан» интересуется футболистом московского «Локомотива» Мануэлом Фернандешем, сообщает tuttomercatoweb.com.
Как отмечает издание, «Милан» ищет усиление в линию полузащиты и рассматривает кандидатуру португальского хавбека в качестве потенциальной трансферной цели. В декабре сообщалось об интересе к Фернандешу со стороны турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».
Контракт 32-летнего Фернандеша с «Локомотивом» истекает будущим летом. В нынешнем сезоне португалец провел в составе железнодорожников 22 матча и забил три гола.