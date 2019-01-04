Романцев считает, что Кокорина и Мамаева стоило наказать 15 сутками ареста

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Тверской суд Москвы ранее продлил до 8 февраля срок ареста футболистов «Краснодара» Павла Мамаева и «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и Александра Протасовицкого. Все они являются фигурантами дела о драке в центре Москвы. Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Хулиганство», максимальный срок наказания по которым составляет два года и семь лет соответственно.

«На мой взгляд, здесь происходит что-то показное. Адвокаты, следователи, прокуроры, опять же эти программы на телевидении. Ну пацаны же, я немного их знаю, они порядочные люди, которые перебрали, накуролесили. Сложно даже дать оценку их действиям, в советское время — это 15 суток, не больше, а сейчас — тюрьма», — сказал Романцев.