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13:47 (мск), источник: ТАСС

Романцев считает, что Кокорина и Мамаева стоило наказать 15 сутками ареста

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев считает, что полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина стоило наказать только 15 сутками ареста. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.

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Тверской суд Москвы ранее продлил до 8 февраля срок ареста футболистов «Краснодара» Павла Мамаева и «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и Александра Протасовицкого. Все они являются фигурантами дела о драке в центре Москвы. Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Хулиганство», максимальный срок наказания по которым составляет два года и семь лет соответственно.

«На мой взгляд, здесь происходит что-то показное. Адвокаты, следователи, прокуроры, опять же эти программы на телевидении. Ну пацаны же, я немного их знаю, они порядочные люди, которые перебрали, накуролесили. Сложно даже дать оценку их действиям, в советское время — это 15 суток, не больше, а сейчас — тюрьма», — сказал Романцев.

«Назначьте им большой штраф, отправьте подметать улицы, дайте им метлу в руки и, если хотите поснимать — снимайте, как они улицы подметают. Отсидят положенные 15 суток, и отпустите их. Они в футбол должны играть», — добавил Романцев.

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