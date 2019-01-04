Самый дорогой аргентинец «Зенита» затосковал по родине

Источник: РИА "Новости"

«Если бы все зависело только от меня, я бы уже завтра вернулся в “Боку”», — заявил 24-летний хавбек. Однако, Паредес подчеркнул, что шансов на возвращение мало. Футболист понимает, что учитывая траты на него, «Зенит» не стремится к расставанию с футболистом.

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До перехода в «Зенит» итальянца Клаудио Маркизио, Паредес считался самым высокооплачиваемым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ). По данным портала Sports.ru, аргентинец зарабатывает в России пять миллионов евро в год. В сезоне-2018/2019 Паредес провел 15 матчей за «Зенит» в РПЛ и отметился тремя забитыми мячами.