Источник: «Ростов» арендовал у «Зенита» Новосельцева до конца сезона

Новосельцев перешел в «Зенит» летом 2016 года из «Ростова». Вторую часть минувшего сезона 27-летний футболист на правах аренды отыграл в тульском «Арсенале», первую половину сезона нынешнего защитник провел в махачкалинском «Анжи».

«Новосельцев — качественный игрок. Первую половину сезона он может занести себе в актив. Поэтому неудивительно, что на него возник спрос», — отметил собеседник агентства.