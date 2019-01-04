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19:04 (мск), источник: Р-Спорт

Источник: «Ростов» арендовал у «Зенита» Новосельцева до конца сезона

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Футболист Иван Новосельцев, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту», до конца сезона арендован другим клубом Российской премьер-лиги «Ростовом», сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

Новосельцев перешел в «Зенит» летом 2016 года из «Ростова». Вторую часть минувшего сезона 27-летний футболист на правах аренды отыграл в тульском «Арсенале», первую половину сезона нынешнего защитник провел в махачкалинском «Анжи».

«Новосельцев — качественный игрок. Первую половину сезона он может занести себе в актив. Поэтому неудивительно, что на него возник спрос», — отметил собеседник агентства.

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