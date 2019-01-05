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15:57 (мск), источник: ТАСС

Агарагимов назначен исполняющим обязанности генерального директора ФК «Анжи»

ТАСС, 5 января. Абсалутдин Агарагимов назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее пост генерального директора клуба по собственному желанию покинул Олег Флегонтов, работавший в «Анжи» с июня 2018 года.

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Агарагимов работает в «Анжи» на протяжении 16 лет. В марте 2011 года он был назначен директором департамента по проведению соревнований, в июле 2018 года стал исполнительным директором «Анжи». С 2011 года являлся ответственным сотрудником по процедуре лицензирования клуба, также он осуществлял контроль и исполнение процедуры заявки футболистов. В сезоне-2018/19 осуществлял контроль и исполнение организации домашних матчей команды.

«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. Как ранее сообщил ТАСС главный тренер клуба Магомед Адиев, «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства Российской премьер-лиги (РПЛ) и начал частичное погашение долгов по заработной плате перед игроками.

«Анжи» занимает предпоследнее (15-е) место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров, набрав 15 очков.

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