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16:36 (мск), источник: Матч ТВ

Марко Трабукки: Еременко не только останется в «Спартаке», но и будет играть ключевую роль в успехах команды

Известный агент Марко Трабукки, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Романа Еременко, рассказал о будущем футболиста в московском клубе.

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Источник: РИА "Новости"

— Отправится ли Роман Еременко на сборы со «Спартаком»?

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— Да, конечно.

— Но СМИ писали, что «Спартак» разорвет контракт с игроком в начале года и он станет свободным агентом.

— Получается, источники ваших коллег оказались не столь надежными.

— Что со здоровьем Романа? Была информация, что он самостоятельно прошел медосмотр.

— Роман действительно во время отпуска отправился самостоятельно и за свой счет в знаменитую клинику «Вилла Стюарт», где проходят медосмотр все футболисты «Спартака». Он хотел убедиться, что его травма осталась в прошлом. Обследование показало, что Роман полностью готов работать. Он здоров, его ничего не беспокоит. О чем он получил соответствующее заключение врачей.

Роман переживал и был расстроен тем, что не смог помочь «Спартаку» в последних играх года и не поработал с Олегом Кононовым. Тем более что ему нравится новая атакующая игра команды. Теперь он наконец может себя проявить во время межсезонных сборов.

— Вы думаете, что Роман останется в «Спартаке» до конца сезона?

— Нет, я не думаю. Я уверен, что Еременко не только останется в «Спартаке», но и что он в ближайшие годы будет играть ключевую роль в успехах команды.

В текущем сезоне Еременко сделал одну результативную передачу в восьми матчах.

Источник: sport24.ru

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