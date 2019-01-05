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16:42 (мск), источник: РИА Новости

«Спартак» объявил об уходе Самедова

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Футболист Александр Самедов покидает московский «Спартак», сообщается на официальном сайте столичного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, клуб договорился с 34-летним полузащитником о разрыве контракта по обоюдному согласию сторон.

«Конечно, грустно покидать родной клуб. Но это жизнь. И она продолжается. Возвращение в “Спартак” — это было прекрасное время. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, потом — бронзовые медали. Эти два года в “Спартаке” — большой этап в моей карьере», — подчеркнул футболист.

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Самедов начинал взрослую карьеру в «Спартаке» в 2001 году и играл за «красно-белых» до 2005 года. Зимой 2017 года полузащитник вернулся в состав «Спартака» и выиграл вместе с командой чемпионат России по итогам сезона-2016/17, а также Суперкубок страны летом 2017 года.

Также во время своей игровой карьеры Самедов выступал за московский «Локомотив» (2005−2008 и 2012−2016), «Москву» (2008−2009) и столичное «Динамо» (2010−2012). В активе полузащитника 53 матча и 7 мячей за сборную России, с которой он дошел до ¼ финала домашнего чемпионата мира-2018.

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