«Спартак» объявил об уходе Самедова

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, клуб договорился с 34-летним полузащитником о разрыве контракта по обоюдному согласию сторон.

«Конечно, грустно покидать родной клуб. Но это жизнь. И она продолжается. Возвращение в “Спартак” — это было прекрасное время. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, потом — бронзовые медали. Эти два года в “Спартаке” — большой этап в моей карьере», — подчеркнул футболист.

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Самедов начинал взрослую карьеру в «Спартаке» в 2001 году и играл за «красно-белых» до 2005 года. Зимой 2017 года полузащитник вернулся в состав «Спартака» и выиграл вместе с командой чемпионат России по итогам сезона-2016/17, а также Суперкубок страны летом 2017 года.