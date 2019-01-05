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21:26 (мск), источник: Газета.Ру

«Грустно уходить»: почему Самедов не нужен «Спартаку»

Московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с полузащитником Александром Самедовым, который является воспитанником красно-белых. Договор был прекращен по соглашению сторон. Однако хавбек сообщил, что ему грустно уходить из родного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Александром Самедов. Договор был разорван по соглашению сторон.

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Красно-белые поблагодарили игрока за годы, проведенные в клубе.

«ФК “Спартак-Москва” благодарит Александра Самедова за годы, проведенные в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Напомним, что дебют 34-летнего игрока за «Спартак» состоялся еще в ноябре 2002 года, а с 2005 по 2017 год футболист успел поиграть за три московских клуба — «Локомотив», «Динамо» и «Москву».

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Однако в 2017 году Самедов вернулся в «Спартак» и вместе с командой выиграл чемпионата России сезона-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка России. Полузащитник в общей сложности сыграл за московский клуб 109 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов.

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После объявления о расторжении контракта Самедов заявил, что ему грустно покидать родной клуб. По его словам, возвращение в «Спартак» подарило ему прекрасное время. Также воспитанник красно-белых пожелал десятикратным чемпионам России больших побед в будущем.

«Конечно, грустно покидать родной клуб, но это жизнь. И она продолжается. Последние два года после возвращения в клуб — прекрасное время. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, потом — бронзовые медали. Эти два года в “Спартаке” — большой этап в моей карьере. Что могу сказать клубу и болельщикам на прощание? “Спартаку” желаю больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить. Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как встретили меня после возвращения, как поддерживали команду. Спасибо всем!» — сказал Самедов.

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в конце 2018 года высказался относительно возможного ухода Самедова. По его мнению, альтернатив на его позицию в стане красно-белых пока не видно.

Появляется много разговоров про чистку, но, когда меняют ради того, чтобы просто поменять, — это не совсем правильно. Например, говорят, что уйдет Александр Самедов. Но кто будет играть вместо него на правом фланге? Альтернатив не видно.
Андрей Червиченко
Бывший президент московского «Спартака»

«Появляется много разговоров про чистку, но, когда меняют ради того, чтобы просто поменять, — это не совсем правильно. Например, говорят, что уйдет Александр Самедов. Но кто будет играть вместо него на правом фланге? Альтернатив не видно. Все по-старому: новому тренеру нужны новые игроки. Но нужны ли эти новые футболисты самому клубу — большой вопрос», — говорил Червиченко «Известиям».

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На данный момент красно-белые занимают четвертую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 28 очков. Пока непонятно, скажется ли уход Самедова на результатах команды после возобновления чемпионата.

Напомним, что Александра включили в окончательную заявку сборной России на домашний чемпионат мира 2018 года в России, на котором он сыграл во всех трех матчах национальной команды на групповом этапе: с Саудовской Аравией, Египтом, Уругваем. Результаты в группе позволили российской команде занять второе место в группе и выйти в плей-офф ЧМ.

В 1/8 сборная России победила Испании (1:1, 3:4 по пен.), но в ¼ уступила сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пен.).

Сам Самедов провел всего турнире пять матчей и получил от тренерского штаба 359 минут игрового времени. При этом футболист не смог отметиться результативными действиями на мундиале.

Отметим, что после успешного ЧМ-2018 Самедова объявил о завершении международной карьеры. За сборную России футболист провел 53 матча, в которых забил семь голов.

А за неделю до 2019 года главного тренера сборной России Станислава Черчесова спросили, кого бы он купил из российских игроков, если бы он был был наставником европейской команды. В частности, рулевой национальной команды назвал Самедова. Кроме того, Черчесов хотел бы приобрести еще семерых игроков: Игоря Акинфеева, Артема Дзюбу, Сергея Игнашевича, Александра Головина, Романа Зобнина, Юрия Газинского и Юрия Жиркова.

Алексей Дубровин

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