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19:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Азмун согласился на переход в иранский клуб «Трактор Сази»

Нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун достиг договорённости о переходе в иранский клуб «Трактор Сази», сообщает Tasnim News Agency.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 24-летний иранский футболист перейдёт в новый клуб после розыгрыша Кубка Азии. На данный момент Азмун находится в расположении национальной команды Ирана. Его контракт с российским клубом действует до лета 2020 года. Ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны ряда европейских команд.

Азмун выступает в составе «Рубина» с 2017 года. В нынешнем сезоне иранский нападающий принял участие в 14 матчах за казанский клуб в Российской Премьер-Лиге, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. На чемпионате мира — 2018 сборная Ирана вместе с Азмуном не смогла преодолеть групповой этап турнира.

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