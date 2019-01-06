Источник: Азмун согласился на переход в иранский клуб «Трактор Сази»

По информации источника, 24-летний иранский футболист перейдёт в новый клуб после розыгрыша Кубка Азии. На данный момент Азмун находится в расположении национальной команды Ирана. Его контракт с российским клубом действует до лета 2020 года. Ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны ряда европейских команд.